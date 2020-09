Jedná se o takzvané Stolpersteine neboli kameny zmizelých. Dlažební kostky s mosaznou destičkou se na znamení piety vsazují do chodníků před domy obětí holocaustu a nacistického režimu.

„Smyslem umístění těchto kamenů je připomenutí osudů obyčejných lidí, kteří se provinili jen tím, že se narodili jako Židé. Celá akce se v Boskovicích uskutečnila díky dceři a vnučce přeživších holocaustu v Boskovicích Blance Dvořáčkové,“ informovali na facebookové stránce města Boskovičtí.

Sobota čtrnáctého a neděle patnáctého března 1942 byly de facto začátkem konce Židů v Boskovicích a okolí. V těch dnech bylo z města deportováno čtyři sta padesát osm židovských obyvatel do Brna a odtud pak do Terezína a do koncentračních táborů. Po druhé světové válce se jich vrátilo pouhých čtrnáct.