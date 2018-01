V zámeckých sklenících rozjasní zimu květy kamélií

Rájec-Jestřebí – Už od zítřka se lidem na dva měsíce otevřou skleníky zámku Rájec nad Svitavou na Blanensku. „Návštěvníci uvidí víc než čtyři stovky odrůd kamélií a můžou si i nějakou koupit. S pěstováním jim poradíme,“ lákal zahradník Evžen Kopecký.

Zámecké skleníky v Rájci-Jestřebí lákají na rozkvelé kamélie. Až do konce března.Foto: Deník / Charvát Jan

Zámecké skleníky budou zájemcům otevřené po celý únor a březen kromě pondělí od devíti hodin ráno do tří odpoledne. „V minulosti jsme otevírali jen o víkendech, ale bylo tady moc lidí. Takhle si návštěvníci skleníky v klidu prohlédnou a uvidí kvést víc druhů kamélií,“ vysvětlil Kopecký.

Na královny květin se byla podívat třeba Ivana Hudcová z Blanska. „Kamélie jsou krásné. Prohlídku jsme spojili s procházkou zámeckým parkem, byl to pěkný výlet,“ pochválila odpoledne v Rájci žena.



V rájecké sbírce kamélií lidé objeví kromě obvyklých druhů i ty méně známé. Dokonce keře staré až šedesát let. Od devátého do osmnáctého března zkrášlí kamélie i zámek.