V zámeckém parku vymění lavičky

Blanensko, Vyškov – Příjemnější posezení čeká už za několik dní návštěvníky zámeckého parku v Blansku. Dělníci tam tento týden vymění staré poškozené lavičky za nové. „Celkem se jedná o devět kusů. Byly už rozbité a některé bez opěradel. Výměna bude stát sedmdesát tisíc korun. Lavičky, které ještě půjdou opravit, využijeme,“ uvedl vedoucí blanenského oddělení komunální údržby Milan Vítek.

Návštěvníci zámeckého parku v Blansku se posadí na nové lavičky.Foto: Archiv města Blanska

Letos na jaře dokončili Blanenští výměnu laviček v centru města. Podstatná část starých zmizela už loni. Poté přišla na řadu část náměstí Republiky okolo oddychové zóny a Rožmitálova ulice. Celkem za necelou stovku laviček zaplatila místní radnice zhruba 650 tisíc korun. „Nové lavičky jsou elegantní a zapadly do prostoru centra. Určitě je to změna k lepšímu," řekla návštěvnice blanenského centra Petra Hermanová.



V sousedním Vyškově letos investují do nákupu nových laviček sto tisíc korun. Na opravy pak počítají se stejnou sumou. „Další lavičky jsou pak součástí úprav různých částí města. Přibudou například na sportovišti u zimního stadionu, před tamním muzeem a nebo v sídlišti Dukelská,“ upřesnil mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.