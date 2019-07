Na uběhnutí sedmi maratonů v sedmi dnech brněnský vytrvalec potřeboval necelých pětadvacet hodin. Jak sám přiznal, ty tři poslední byly pro něj nejnáročnější. „Mám nějaký chronický zdravotní problém s nohou. Náš ultramaraton jsem ale prostě vynechat nemohl. S každou další etapou se to lehce zhoršovalo. A ta poslední pro mě byla dost bolestivá. Hlavně v sebězích s kopců, takže tam ty ztráty byly docela velké. O to větší hodnotu pro mě toto letošní vítězství má,“ těšil se v cíli staronový vítěz.

Mezinárodní Moravský ultramaraton je nejdelší a nejtěžší běžecký etapový závod pořádaný na území České republiky. Nejde jen o samotných sedm maratonů za sedm dnů, ale jejich tratě navíc vedou velmi členitým terénem s převýšením kolem 1 000 metrů. Proto pořadatelé přijímají do startovní listiny i běžce na jeden nebo několik závodů, samostatně pak vyhodnocují účastníky tří etap. Letošní startovní listina evidovala 251 jmen, z nichž čtyřiašedesát absolvovalo všech sedm dílů ultramaratonu.

Mezi muži se Orálek dostal do vedení už po druhé, Boskovické, etapě. Právě proto, že někteří běžci etapy vynechávali, zúžil se závěrečný souboj o zlato na dvojici Orálek – Kopecký. Ten v závěrečných třech závodech Orálka porazil, ale časovou ztrátu dohnat nedokázal. „Ne, v závěrečné etapě jsem rozhodně neběžel tak, že bych si kontroloval náskok. To se prostě nedalo. Vůbec jsem nevěděl, jak na tom jsem. Spíš jsem bojoval sám se sebou a zraněnou nohou, takže jsem byl rád, že se mně to vůbec povedlo dokončit. Až v cíli pro mě bylo velkým překvapením, že jsem vedení udržel. Martin běžel velmi dobře. Dokázal držet krok s kluky, co měli v nohách jen dvě nebo tři etapy. To je při tak velké fyzické zátěži velký rozdíl,“ chválil Orálek svého největšího soupeře.



Závěrečnou etapu doběhl Brňan dvanáctý v čase 3:46:21, pátý Kopecký byl o více než patnáct minut rychlejší. Celkově Orálek vyhrál o minutu a třináct vteřin. „Takové drama v cíli a tak malý rozdíl jsme ještě nikdy neměli. Fanoušci v cíli počítali vteřiny a s napětím čekali, jestli to Dan stihne. Závodníci nevybíhají zároveň a nejsou tedy v přímém souboji, ale běží na čas. Takže i po Danově doběhnutí to ještě byly nervy. Bylo to krásné vyvrcholení úspěšné akce. Já jsem velmi spokojený s celým organizačním týmem. Všechno probíhalo tak, jak mělo, byly snad dva maličké zádrhely. Problémem nebyla ani úterní bouřka, která vypadala hrozivě,“ zhodnotil 27. ročník MUM jeho výkonný ředitel Adam Supík.



Nejlepší dílčí čas (2:53:51 hod.) zaběhl ve třetí, Blanenské etapě brněnský vytrvalec Jiří Čípa. Stejně jako loni absolvoval jen tento jeden závod. „Ultramaratonec určitě nejsem a kdoví ví, jestli by mě ta porce 301 kilometrů za týden úplně neodrovnala. Proto nechci dělat ani žádné odhady nebo srovnání, jak bych dopadl. Naopak mám obdiv ke všem, co to dokážou uběhnout. Jezdím sem, protože se mně tady líbí a termínově mně to dobře zapadá do tréninkového programu. Už jsem běžel Bystřickou a Lomnickou etapu a teď tedy Blanenskou. Tratě tady jsou velmi podobné a krásné, ale s tím převýšením kolem tisíce metrů i náročné. Nechci říct, že jsem to proběhl tréninkově, ale naplno to také nebylo. A proto jsem i s časem spokojený,“ sdělil v cíli Čípa.



Také mezi ženami neabsolvovaly některé dílčí medailistky všechny závody, takže Lenka Horáková vyhrála s velkým náskokem. Vítězné pocty se ale zaslouženě dostalo i nejstarší účastnici Němce Sigrid Eichnerové. Ta v příštím roce oslaví 80. narozeniny a sedm náročných etap zaběhla 48 hodin 30 minut 31 vteřin! „Maratonská babička“, jak jí přezdívají, už absolvovala přes 2100 maratonů.

MUM 2019

• 1. etapa: Lomnická: 1. Juraj Plekanec (Slov.), 2. Martin Kopecký (ČAU), 3. Daniel Orálek (behejbrno.com). Ženy: 1. Lenka Polachová.



• 2. etapa: Boskovická: 1. Daniel Orálek, 2. Ivan Urbánek, 3. Martin Kopecký. Ženy: 1. Lenka Horáková.



• 3. etapa: Blanenská: 1. Jiří Čípa (BehejBrno.com), 2. Jiří Petr, 3. Vojtěch Grün (ES Boskovice). Ženy: 1. Lenka Horáková.



• 4. etapa: Tišnovská: 1. Daniel Orálek, 2. Jan Čapek (Valeč), 3. Tomáš Hrdina (Mor. Slavia Brno. Ženy: 1. Lenka Kohnová (běhej Brno.com).



• 5. etapa: Olešnická: 1. Rudolf Müller, 2. Martin Kopecký, 3. Daniel Orálek. Ženy: 1. Kateřina Kašparová.



• 6. etapa: Bystřická: 1. Juraj Plekanec 3:13:17, 2. Martin Kopecký 3:19:08, 3. Daniel Orálek 3:20:03. Ženy: 1. Lenka Polachová 3:49:14.



• 7. etapa: Cimrmanova (Lomnice – Lomnice): 1. Tomáš Hrdina 3:25:59, 2. Jan Čapek 3:26:12, 3. Juraj Plekanec 3:28:48. Ženy: 1. Lenka Kohnová 3:36:19.



• Celkově - muži: 1. Daniel Orálek 24:43:04, 2. Martin Kopecký 24:44:17, 3. Ivan Urbánek 26:12:02, 4. Jaroslav Kuben 26:21:45, 5. Robert Šamonil (HKN Blansko) 26:30:35, 6. Luboš Friedl (Příbor) 26:44:25 atd.



• Ženy: 1. Lenka Horáková (absolutně 11.) 29:23:40, 2. Marcela Čadová (Liga 100 Olomouc, 14.) 30:29:08, 3. Zdeňka Komárková (Kometky Olešnice, 15.) 30:35:33 atd.

• Více informací na www.ultracau.ron.cz a www.mum.ultracau.cz