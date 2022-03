Z dcerou a vnučkou si před několik dny sbalily nejnutnější věci a opustily zem, která se ocitla po invazi Ruska ve válce. „U nás sice bomby nepadaly a nestřílelo se, ale z internetu jsme věděly, jak ruští vojáci postupují. Lidé začali hromadně utíkat. Nikdo nevěděl, co se bude dít a kam až to celé zajde. Měly jsme strach o život. Nebylo na co čekat. K hranicím byly dlouhé kolony uprchlíků. Ucpané cesty, hodně dětí, maminky s kočárky,“ líčí putování do bezpečí třiačtyřicetiletá Timea.

Říká, že její muž pracuje na Blanensku v jednom podniku v Boskovicích. Rodině se díky agentuře, přes kterou má práci a dobrovolníkům, podařilo najít azyl kousek od jeho zaměstnání. „Starší dcera žije a pracuje v zahraničí o ní v tuto chvíli strach nemáme,“ dodává žena.

Její matka má velké obavy, k čemu dojde v následujících dnech. „Nikdo neví, co se Putinovi honí hlavou. Může udělat bum bum a bude to hodně zlé. Kdy se vrátíme domů, a jak to tam bude vypadat a fungovat? Nechci na to ani myslet,“ bojí se a otírá si uslzené oči.

Pro dobrou věc

Žádost o fotografování ženy zdvořile odmítají. Nakonec svolí s jedním snímkem do novin. „Nezlobte se. Nechceme se vystavovat v takové situaci, kdy umírají lidé a je válka,“ loučí se paní Timea.

V Suchém v tamním kempu ubytovali zatím tři ukrajinské rodiny s dětmi. Další je podle starosty Jakuba Hlubinky na cestě. Celkem tam nyní bydlí asi desítka uprchlíků. „Nabídli jsme to, co bylo v našich silách a možnostech. Nedělal bych z toho senzaci. Chatky a apartmány v kempu jsou přes zimu prázdné a takto alespoň poslouží dobré věci. Kvůli mrazu jsme ale museli trošku zaimprovizovat, protože do apartmánu se nedalo kvůli mrazu pustit voda. Dostupná je kousek dál v recepci. Nabídku ubytování jsme zveřejnili a kontaktovali nás lidé z regionu, kteří jsou ve spojení s rodinami na útěku,“ vysvětluje Hlubinka.

Na úřade v Suchém pro první ubytované uprchlíky bleskově zorganizovali potravinovou sbírku. Do ní se okamžitě zapojila řada místních i lidí z okolních obcí. „Je to fajn pocit, když člověk vidí, jak lidé nezištně nabízejí pomoc. Uvítáme trvanlivé potraviny, konzervy, polévky čaje a hygienické potřeby. Pokud se vybere víc věcí a potravin než využijeme, pošleme je samozřejmě dalším potřebným rodinám uprchlíků v regionu. Je to vše hodně čerstvé a narychlo, uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet,“ dodává Hlubinka a nese přenosný vařič do další chatky.

Tam našla dočasný azyl rodina z ukrajinského města Iršava, které se nachází také v Zakarpatské oblasti. „Jsme tu já, sestra s malým synkem a máma. A další rodina. Táta zůstal na Ukrajině. Máme strach, moc velký, co bude dál. Co si nejvíc přejeme? Aby byl mír a válka skončila. Ale také, aby Ukrajina byla svobodná země, ne pod vládou Ruska,“ říká rozhodně čtrnáctiletá Ivanka.