Ve zmíněné lokalitě místním chybí chodník. Šlapou po silnici nebo krajem okolních luk a polí. „Provoz je tady čím dál větší. Nákladní auta jezdí do zákazu denně a policie je na ně krátká. Občas hlídka přijede, ale žádný trvalý efekt to nemá. Chodník tu chybí. Z velké části jde o problémy technického rázu. Jde o několik set metrů dlouhý úsek v prudkém kopci a velká nesnáz je s odvodem vody. Ale kvůli bezpečnosti bych chodník určitě uvítala. Přes Příhon totiž chodí děti do sloupské školy a lidé do obchodu nebo do kostela,“ řekla na místě Deníku Rovnost jedna z obyvatelek Šošůvky Marie Pernicová.