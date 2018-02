V Rudici postaví čtrnáct pečovatelských bytů. Nahradí starou kovárnu

Vyškov /CO SOUSED, TO REKORDMAN/ - Dokázala svolat více než čtyři stovky krojovaných, kteří ve Vyškově společně zatančili Hanáckou besedu. Kromě domácích se zapojily národopisné soubory z dalších koutů Moravy. Jana Otáhalová z Němčic nad Hanou na Prostějovsku se zasloužila o zápis do České databanky rekordů. Tomuto úspěchu je věnovaný další díl ze seriálu Co soused, to rekordman. „Hanácká beseda je krásný tanec a vyškovské náměstí je pro něj jako stvořené,“ řekla Otáhalová.