První nájemníci by se do něj mohli nastěhovat v lednu 2026. Stát má kolem pětapadesáti milionů kourn. Obec počítá s patnáctimilionovou dotací a zbytek pokryje úvěrem.

Dodal, že rozhodnutí stavět podpořila epidemie koronaviru a také raketový nárůst energií v následujících letech. „Část místních starých lidí tu prožila desítky let, mají vazbu na obec a stěhovat se nechtějí. Takto jim nabídneme levnější a přitom pohodlné bezbariérové bydlení. Do jejich domů se pak třeba mohou nastěhovat jejich příbuzní, nebo je prodají někomu jinému a tím pádem omladíme zdejší populaci. Bydlení bude určené pro starší lidi, kteří se ale o sebe ještě dokážou postarat. Ve spolupráci se sociálními pracovníky v Blansku a také tamní charitou se jim pak externě zajistí potřebné služby. Úklid, dovážka obědů a další,“ upřesnil Rajtšlégr.

Několik bytů bude dvoupokojových a zbytek jednopokojových s kuchyňským koutem. Sedm bytů má dotovat stát a bude v něm regulované nájemné. Střechu nad hlavou v nich najdou senioři ve složité sociální situaci. „Ve zbylých bytech nebudeme nájemné zbytečně šponovat a bude určitě pro staré lidi dostupné. Dům je naprojektovaný jako nízkoenergetický se zelenou střechou, rekuperací a vytápěný tepelnými čerpadly. Splátky úvěru nájemné asi nepokryje, vnímáme to jako službu pro lidi. Na druhou stranu budeme mít zanedlouho příjem do obecního rozpočtu díky rozsáhlé výstavbě na druhé straně obce. Tam se má do nových domů nastěhovat kolem tří stovek lidí. Kanalizace a další velké projekty jsme už splatili, takže úvěr na stavbu bydlení pro seniory jako obec bez problémů utáhneme,“ dodal starosta Ráječka.

Zájem o nové byty už je podle něj nyní a neměl by být problém je obsadit. O termínu a způsobu, jakým o ně místní budou žádat, bude obec informovat s dostatečným předstihem. Kdyby se v příštích letech počet žádostí seniorů snížil, počítají v Ráječku také s variantou, že by prostory využili jako startovací byty pro mladé rodiny. V novostavbě se uvažuje také o prostorách pro další služby, jako například kadeřnictví.

Nápad se líbí například šestasedmdesátiletému Jiřímu Němcovi ze sousedního Rájce-Jestřebí. Přes Ráječko často jezdí na kole. Sám podle svých slov bydlí v bytovce a stará se o dvaadevadesátiletou maminku. „Za mě je to dobrá věc. Penziony a domovy důchodců jsou v okolí plné. Možná to za pár let pro mě také bude aktuální a při dnešních cenách energií a všeho dalšího to není žádná sranda z jednoho důchodu utáhnout. Pokud takové bezbariérové bydlení obec pro staré lidi za rozumnou cenu nabídne, tak obyvatelům Ráječka tiše závidím,“ řekl Deníku muž.

Podobně to vidí i důchodce Arnošt Bechr z Ráječka, který žije s manželkou v rodinném domě. „Vím, že jeden známý o tom mluvil, že by to nové bydlení v budoucnu možná využil. Myslím si, že pokud je to v režii obce, která si může určovat pravidla a v první řadě tam budou bydlet místní, tak je to super. Zůstanou na místě, kde dlouhodobě žili. Pokud by ale něco podobného postavil developer, nastřelil nájmy a vydělával na tom, už to taková paráda nebude. A hlavně kam by šli místní důchodci, kteří už na svou domácnost nestačí, když všude okolo je v domovech plno,“ dodal muž.