V Punkevních jeskyních čekaly Saxana i Marfuša. Lidé zpívali s Popelkou

Blansko /REPORTÁŽ/ - V sobotu odpoledne odchází z Punkevních jeskyní poslední návštěvníci. Před vstupní halu vybíhají průvodkyně. Nespěchají domů. Halu už mají vánočně vyzdobenou a teď věší hvězdy z papíru i na stromek před ní. Už nezbývá moc času. Za chvíli se začnou scházet první nedočkavci na oblíbené oživené prohlídky, tentokrát pod názvem Duch Vánoc.

V prostorách pro zaměstnance to vře. Čerti si černí tváře, princezna pročesává vlasy, chodbou prochází dědeček Hříbeček a někteří z dvanácti měsíčků. Rychle ještě připravit rekvizity v jeskyních, ve vestibulu už pobíhají děti a kulí oči na pohádkové postavy, které procházejí za prosklenou stěnou. „Přijeli jsme z Brna, na výletě jsme tady byli několikrát, ale na takové prohlídce ne. Jsme zvědaví,“ říká Klára Běhálková vedle stánku se suvenýry, kde se za pultem usmívá Saxana.

Konečně se na cestu vydává první skupina. Už na ně čeká pejsek s kočičkou. Děti jim pomáhají nazdobit stromeček a pak se jedno z nich odváží zaklepat na dveře. Ty se otevřou a za nimi stojí sněhulák Olaf a zve je do pohádkového dobrodružství. Kdo si to tady zpívá? To je Popelka! A jde se dál. „Babičko, tamhle je Elsa,“ tetelí se blahem malá holčička. Zatímco malé slečny obdivují princezny Elsu a Annu, rodiče se lámou v pase při kouskách soba Svena, další postavě z pohádky Ledové království.

Návštěvníci pokračují v cestě, potkávají Machry Vikiho Cabadaje, Radka Převrátila, na schodech vedoucích vzhůru sedí dědeček Hříbeček a vede je dál. Z chaloupky na muří nožce vybíhá Ježibaba, s Mrazíkem si zazpívají Vyrostla štíhlá jedlička tam mezi modříny, na ženicha tady čeká i Marfuša.

Po další písničce z pohádky Oslíčku, otřes se poškorpí Uriáš s Petronelem. Rozsoudí je až Pán Bůh. Pak se všichni přesvědčí, že S čerty nejsou žerty. Potom, co Dorotu Máchalovou spolkne peklo, předstoupí před děti hrozivý Lucifer. „Já jsem Alžbětka Grycová a byla jsem hodná,“ nezalekne se jedna z nich.

Na dně propasti Macocha ožívá zima z obrázků Josefa Lady. Za svitu svíček si všichni společně zazpívají koledu, děti dostanou sladkosti i ozdobu, kterou si za týden pověsí na vánoční stromeček. Přichází Maruška, hledá jahody. Odvede návštěvníky k přístavu, kde nasednou do loděk. Tentokrát je z jeskyní po hladině řeky Punkvy vyveze Dvanáct měsíčků.

Rodiče a nadšené děti vystupují na břeh. „Moc se nám tu líbilo. Některé pohádky jsme poznali hned, někdy jsme museli dát hlavy dohromady. Do krasu jezdíme často, ale na oživené prohlídce jsme byli poprvé. A rádi si to zopakujeme,“ je spokojená Vladimíra Doležalová z Vyškova.