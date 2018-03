V průmyslovém areálu unikal plyn. Hasiči objekt odvětrávali několik hodin

Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci pracovnice/pracovník do studené kuchyně, výroba lahůdek. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 11920 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zkrácený úvazek 30 hodin týdně. Ranní a odpolední směny 7.00-13.00, 13.00-19.00 hod, nutná praxe.. Pracoviště: Pekárny blansko a.s., Zborovecká, č.p. 1193, 678 01 Blansko 1. Informace: Dagmar Janespalová, +420 724 776 432.

Výroba - Výroba Obsluha strojů16 500 Kč

Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů operátor výroby. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení., Považujete se za manuálně zručného? Jste schopný pracovat ve 3 směnném provozu? Jste zodpovědný, samostatný a fyzicky zdatný člověk? Hledáte stabilní společnost s důrazem na kvalitu, rychlost, čestnost, invenci, dialog a osobní přístup? Pokud jste si na tyto otázky odpověděl/a kladně, pak je tako pracovní nabídka přímo pro Vás., Vybraný úspěšný kandidát bude ZODPOVĚDNÝ na DIVIZI PLOŠNÝCH SPOJŮ za: obsluhu galvanické linky na pokovení desky plošného spoje, obsluhu stroje na povrchové úpravy pájkou = HAL, provádění údržby zařízení, doplňování chemických lázní, obsluhu navazujících výrobních procesů., POŽADUJEME: SŠ; SPŠ nebo SOU elektro výhodou, práce ve 3 směnném provozu, manuální zručnost, časovou flexibilitu, uživatelskou znalost práce na PC, základní AJ výhodou (SW výrobních linek), samostatnost, přesnost, zodpovědnost, pečlivost, schopnost učit se novým věcem / postupům., NABÍZÍME: práci na hlavní pracovní poměr, stravování s příspěvkem zaměstnavatele, zaškolení na novém pracovišti, firemní mateřská školka, zázemí stabilní, silné společnosti s velkým potenciálem a tahem na zaměstnance, zajímavé a motivující platové ohodnocení - nástupní mzda 16.500 Kč, po zkušební době 18.000 Kč, po půl roce 20.000 Kč, řadu benefitů (sick days, profesní vzdělávání, závodní stravování, příspěvek na dojíždění, aj.), nástup ihned nebo dle domluvy, dlouhodobou spolupráci., Strukturované životopisy s motivačním dopisem "Proč chci tuto práci dělat" posílejte na e-mail adresu: personalni@gatema.cz, Společnost Gatema a.s. si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný kandidát., Zasláním svých údajů uvedených v životopise a motivačním dopise dáváte souhlas, aby společnost Gatema a.s., Průmyslová 2503/2, Boskovice, 680 01, zpracovala vaše osobní údaje pro účely spolupráce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou.. Pracoviště: Gatema a. s., Průmyslová, č.p. 2503, 680 01 Boskovice. Informace: Marie Vidláková, +420 720 979 656.