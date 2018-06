Do Pasohlávek zamíří i auta z doby Elvise. Skalici osvobodí Rudá armáda

Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/– Cadillacy, mustangy nebo corvetty. Příznivci a majitelé aut těchto i jiných amerických značek se sejdou na jednom z největších srazů amerických aut ve střední Evropě. Koná se od pátku v autokempu Merkur v Pasohlávkách na pomezí Brněnska a Břeclavska.

Sraz amerických aut a veteránů se koná o prvním červnovém víkendu v Pasohlávkách. Podle jednoho z organizátorů akce Dareka Haumera z Pohořelic bude největším ve střední Evropě.Foto: Deník / Přemysl Spěvák

„K vidění budou veteráni z časů Elvise Presleyho, Johna Travolty, burácející osmiválce, klasické kabriolety z padesátých let i nejnovější americká auta,“ uvedla za pořadatele Petra Haumer. Chybět nebudou ani vozy z amerických filmů jako Transformers.

Ameriky v kempu

Kdy: pátek 17.00 – neděle 12.00

Kde: kemp Merkur, Pasohlávky

Za kolik: 300 korun, děti do 150 cm zdarma

Největší tahák: až tisíc amerických veteránů

Do Pasohlávek míří veteráni letos poprvé. Loni se srazu zúčastnilo přes sedm stovek aut, letos pořadatelé počítají se zhruba tisícovkou vozů. Těší se na něj i Karel Polach z Velkých Bílovic na Břeclavsku. „Tak velké srazy jsou většinou v Čechách, na Moravě je to výjimka. Bude to kousek od Brna, akce přiláká hodně lidí,“ myslí si.

V Pasohlávkách by se mohl objevit například Plymouth Fury z roku 1960. „Nadšenců do historických amerických vozů je u nás v republice spousta. Ta auta jsou poctivá síla. Řada problémů se dá svépomocí vyřešit na ulici,“ zmínil Darek Haumer z Pohořelic.

Na nadšence čeká v Merkuru spanilá noční jízda, vystoupení rockových kapel nebo prodejní burza. K akci patří také soutěž v pojídání burgerů na čas nebo jízdy na elektrickém býku.

Podluží v písni a tanci

pátek od 19.00 až neděle

Milovníci folkloru se sjedou od pátku do neděle do Tvrdonic na festival Podluží v písni a tanci. První den bude patřit dechovým muzikám, v sobotu jsou na programu soutěže ve zpěvu i v tanci, v neděli vystoupí jako host folklorní soubor Ondráš. „Pokračujeme také v nabídce módních přehlídek inspirovaných folklorem,“ uvedla za pořadatele Zdena Šlichtová.

Kde: přírodní amfiteátr, Tvrdonice

Za kolik: na tři dny 200 korun, na den 120 korun

Dny Slavkova

sobota od 9.00

Dny Slavkova letos trvají ve Slavkově u Brna celý týden. Největší program je připravený na sobotu. „Od devíti od rána bude na celém Palackého náměstí Řemeslný jarmark, kde bude velký výběr zboží. Připravené jsou i kostýmované prohlídky zámku, minifestival, Beruškiáda pro děti a sázení památeční lípy k výročí republiky. Hlavním programem je večerní vystoupení zpěvačky Báry Basikové na pódiu na náměstí,“ přiblížila akci mluvčí města Veronika Slámová.

Kde: Slavkov u Brna

Za kolik: zdarma

Mistři kár budou jezdit z kopce

neděle od 14.00

Pořadatelé z Dyjské vsi ve Znojmě připravili už 6. ročník tradičních závodů Superkár, které se konají u znojemské přehrady. „Jako obvykle je start ve čtrnáct hodin od Lukasovy vily. Registrace závodníků je od třinácti hodin. Pravidla jsou stejná: ze starých prken a koleček od kočárků dej dohromady „superkáru“. Nešvindluj a vozítko opravdu udělej tak, jak jsme je vyráběli, když nám bylo deset. Účast na vlastní nebezpečí,“ sdělili pořadatelé na Facebooku.

Kde: U Obří hlavy, Znojmo

Za kolik: zdarma

Morava 1945

sobota od 10.00

Návštěvníci areálu Markland ve Skalici nad Svitavou na Blanensku se v sobotu přenesou do období druhé světové války. Příznivci vojenské historie jim předvedou bitvu z osvobozování Moravy Rudou armádou v květnu 1945. „Do rekonstrukce bitvy se v přírodním amfiteátru zapojí přes sto lidí. Příchozí uvidí řadu pyrotechnických efektů. A také bojové překročení řeky a ukázku práce vojenské polní nemocnice z roku 1944,“ lákají na akci pořadatelé.

Kde: areál Markland, Skalice nad Svitavou

Za kolik: 50/100 korun

Soutěž ohňostrojů

sobota 22.30

První ohňostroje uvidí lidé na Brněnské přehradě v sobotu při úvodní show přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis. Letos ohňostrůjci ze čtyř zemí připomenou stoleté výročí Československa.

Kde: Brněnská přehrada

Za kolik: 250 korun

Další tipy z Blanenska

SUMMER DANCE CUP

Kdy: sobota, od 8.00

Kde: zimní stadion Boskovice

Za kolik: 100 korun

Největší tahák: mezinárodní taneční soutěž, dvě taneční scény

50 LET MHD ADAMOV

Kdy: neděle, od 10.00

Kde: linka MHD Adamov

Za kolik: zdarma

Největší tahák: jízda historickým autobusemu příležitosti padesátého výročí MHD v Adamově

Další tipy z Brna a Brněnska

PARNÍ OLYMPIA

Kdy: sobota, neděle od 10.00

Kde: Olympia, Brno

Za kolik: zdarma

Největší tahák: mezinárodní setkání železničních modelů, parních strojů a historických autobusů

ŘECKÁ SOBOTA

Kdy: sobota od 10.00

Kde: hrad Veveří

Za kolik: za cenu vstupného 30 korun

Největší tahák: taneční vystoupení, výuka řeckých tanců, řecké občerstvení

Další tipy z Břeclavska



ZA MAMUTY DO ARCHEOPARKU

Kdy: sobota, od 10.00

Kde: archeopark, Pavlov

Za kolik: děti zdarma

Největší tahák: soutěže a program pro děti, kapela Red Socks Orchestra

FERBY FEST

Kdy: sobota, od 14.00

Kde: areál Křástelka, Velké Bílovice

Za kolik: 350 korun

Největší tahák: rockové kapely jako Visací zámek, Walda Gang, Gate Crasher

Další tipy z Hodonínska



KOLÁČKOVÉ ZPÍVÁNÍ

Kdy: sobota, od 14.30

Kde: za kulturním domem v Moravanech

Za kolik: zdarma

Největší tahák: ženský pěvecký sbor Moravjanky, Jirka Hilčer s harmonikou

VODNÍ KRÁLOVSTVÍ

Kdy: sobota, od 14.30

Kde: areál Masarykova muzea, rameno řeky Moravy

Za kolik: zdarma

Největší tahák: program plný her, pohádek, moderátor Jan Čenský

Další tipy z Vyškovska

KŘENOVICKÝ RAKOVEC

Kdy: sobota od 15.30

Kde: areál sokolského hřiště Křenovice

Za kolik: 170 korun

Největší tahák: hudební vystoupení několika kapel a zpěváka Pavla Dobeše

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Kdy: sobota od 6.00

Kde: Dolní a Horní rybník Hrušky

Za kolik: děti 100 korun, dospělí 200 korun

Největší tahák: závody, ale i tombola

Další tipy ze Znojemska

10 LET MUZEA MOTORISMU

Kdy: neděle, 9.00–17.00

Kde: Muzeum motorismu, Znojmo

Za kolik: 50/100 korun

Největší tahák: jeden z prvních motocyklů Laurin Klement z roku 1900

VELKÁ CENA ZNOJMA

Kdy: neděle, od 9.30 hodin

Kde: Znojmo, staré město

Za kolik: zdarma

Největší tahák: závody horských kol doplněnéo cyklistické kuriozity Martina Zehnala