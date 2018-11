V Ostrově postaví novou léčebnu. Děti se budou léčit v jeskyních

Ostrov u Macochy – Sto padesát milionů korun. Takový je odhad ceny stavby nové dětské léčebny se speleoterapií, která má do konce roku 2022 vzniknout v blízkosti Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy. Nahradí starou léčebnu, jenž v obci na Blanensku funguje už přes třicet let.

V zimě jsou přístupné Punkevní jeskyně, jeskyně Výpustek, po dohodě Sloupsko-Šošůvské jeskyně.Foto: Jiří Hebelka

Léčebna spadá pod správu Jihomoravského kraje a tamní radní dali projektu zelenou. „Bude se postupovat metodou, kdy zhotovitel stavby je zároveň odpovědný i za projekční přípravu díla. Tento postup umožňuje ponechat zhotoviteli stavby prostor pro uplatnění inovativních řešení,“ řekl krajský radní Milan Vojta.



Nová léčebna počítá s kapacitou osmasedmdesáti lůžek pro děti ve věku od čtyř do osmnácti let a pro jejich doprovod. „Budova je stará šestatřicet let. Také vnímáme tlak dalších pacientů, kteří jsou stále mladší. Vyžadují doprovod rodičů,“ uvedla před časem primářka léčebny Jarmila Überhuberová.

Nové prostory poskytnou zázemí přibližně pro třicet zaměstnanců. V pavilonu dětské léčebny se speleoterapií vznikne vnitřní rehabilitační bazén s mořskou vodou. „V současné době děti dojíždějí do bazénu do Blanska a tento stav je nevyhovující. Součástí léčebny budou také prostory rehabilitace, tělocvičny, sauny, stravovacího provozu o kapacitě zhruba sta obědů, osmdesáti svačin, snídaní a večeří denně. V léčebně budou prostory pro tři třídy základní školy včetně zázemí pro učitele, které bude na základě smlouvy o výpůjčce využívat Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.



V Ostrově u Macochy se léčí děti převážně školního věku s nemocemi dýchacího traktu. A to za využití speleoterapie. Unikátní léčebné metody, která jako přírodní zdroj využívá klima v jeskyni. Ročně léčebnu navštíví asi šest set dětí.