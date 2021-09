Ani třicítku kvůli nedokončeným stavebním pracím ani obvyklou padesátku. „Některým je to úplně fuk, třicítka nebo padesátka je vůbec nezajímá. Jezdí po nové silnici jako blázni. Přitom kousek u cesty je škola. Už si nám na to lidé stěžují. Dřív jim vadilo, že je silnice rozkopaná, teď zase, že tu řidiči jezdí moc rychle. Zvažujeme, že v obci nainstalujeme měřiče rychlosti,“ řekl Deníku Josef Smíšek.

V Olomučanech plánují radary. U Hrádkova (na snímku) chtějí snížit rychlost.Zdroj: Město BoskoviceS řidiči, kteří překračují povolenou rychlost, mají dlouhodobě problémy také v boskovické místní části Hrádkov. Kolem obce vede silnice z Boskovic do Okrouhlé, kde podle místních není problém jet hodně přes sto kilometrů v hodině. „Z našeho pohledu je to nebezpečný úsek. Výhled zvlášť ve směru na Boskovice není dobrý. Už se tu stalo několik nehod. Když vyjíždíme z Hrádkova na hlavní silnici, dost často máme hned auto za zády, které přijíždí velkou rychlostí. Sto dvacet kilometrů v hodině není problém. Navíc je na silnici zvýšený pohyb chodců a cyklistů směrem k arboretu Šmelcovna a k přehradě. Děti po této silnici chodí také na zastávku autobusu. Budeme vděční za jakékoliv snížení povolené rychlosti. S městem jsme to už řešili opakovaně,“ uvedla předsedkyně tamního osadního výboru Kateřina Borečková.

Dodala, že samotné snížení rychlosti ale problém vyřeší jen částečně. V daném úseku by místní uvítali také častější kontroly policistů.

Podle mluvčího boskovické radnice Jaroslava Parmy o snížení rychlosti u Hrádkova jednali několikrát s policisty a krajskými silničáři. „S omezením nesouhlasili. Jako kompromis se tam dala značka A 22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou a symbolem chodce z obou stran úseku kolem obce,“ informoval mluvčí.

Nyní ale boskovičtí radní schválili v úseku kolem Hrádkova omezení rychlosti na sedmdesát kilometrů v hodině. „Přišlo kladné vyjádření od silničářů, nyní čekáme na stanovisko policie,“ dodal Parma.

Policejní mluvčí Bohumil Malášek ovšem uvedl, že se snížením rychlosti ve zmíněném úseku policisté nesouhlasí. „Žádost nebyla řádně odůvodněná. Byla bez hmatatelných argumentů,“ poznamenal.

I přes zamítavé stanovisko policie může správní úřad snížení rychlosti v okolí Hrádkova povolit. „Samozřejmě s patřičným zdůvodněním. Co se týká Hrádkova, ještě nemáme pohromadě všechna vyjádření. Takže nemohu říct, zda tam ke snížení rychlosti opravdu dojde nebo ne,“ řekl vedoucí boskovického odboru dopravy Roman Dokoupil.