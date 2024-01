Dodal, že ke zklidnění situace přispělo i to, že Kunštát má obecního strážníka. Právě on záznamy z kamer vyhodnocuje a pohybuje se v terénu.

„Přítomnost uniformy ve městě je znát. Slouží na směny v různých časových úsecích. Využíváme ho také při pořádání kulturních akcích a jako kontrolu při dodržování městských vyhlášek. Samozřejmě dohlíží také na parkování, vybírá pokuty. Myslím si, že ve městě naší velikosti by byli potřeba strážníci alespoň dva, to by ovšem muselo odsouhlasit zastupitelstvo. V tuto chvíli na to ale není jednotný názor,“ sdělil kunštátský starosta s tím, že v budoucnu ve městě zřejmě přidají další kamerové body.

Od prvního ledna pak spustili dohledový kamerový systém také v Olomučanech. V obci s tisícovkou obyvatel monitoruje sedm lokalit a podle tamního starosty Josefa Smíška přišel na desítky tisíc korun. „Kamery jsme naistalovali kvůli zabezpečení majetku, veřejného pořádku a také kvůli vandalům. Funguje několik dní a zatím jsme žádný záznam s policisty neřešili,“ uvedl Smíšek.

Kamery v Olomučanech pořizují nepřetržitý záznam. Jejich umístění jsou viditelně označena tabulkou s piktogramem kamery. Jedna se například o prostranství před budovou obecního úřadu, základní a mateřskou školou, areál s fotbalovým stadionem nebo okolí kulturního centra. Pod dohledem kamer je i olomučanské výletiště Bahňák.

Kamerový systém léta funguje také v pětitisícovém Adamově, kde mají bezmála čtyřicet kamerových bodů. Jedna z kamer monitoruje také okolí tamního koupaliště. „Díky kameře se před časem podařilo najít muže, který tam odnesl kamarádovi odložené brýle, když se šel vykoupat. Tvrdil, že je našel bez dozoru a chtěl je přinést na městský úřad,“ řekl Deníku muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

Podle adamovského starosty Romana Piláta se po instalaci kamer situace na problematických místech zlepšila. „Kamery samozřejmě nevyřeší všechno, ale v řadě nyní monitorovaných lokalit ubylo vandalství a problémů,“ uvedl Pilát.

Zhruba sedm milionů korun investovali Boskovičtí ve třech etapách do vylepšení zázemí služebny městské policie. Součástí zrekonstruovaných prostor je také profesionální videostěna pro sledování a správu městského kamerového a dohledového systému. Stála několik set tisíc korun. Šéf boskovické městské policie David Krátký před časem uvedl, že nyní monitorují ve dvanáctitisícovém městě pomocí kamer kolem čtyřiceti míst. „Záznamy z kamer jsou často důležitý důkazní materiál. Když někoho nechytíme přímo při činu neznamená to, že vyvázne bez trestu,“ poznamenal Krátký.

Předloni Boskovičtí navýšili počet strážníků o další dva. Tamní městská policie tak měla devatenáct lidí. Ředitele, administrativní pracovnici a sedmnáct strážníků. Nejčastěji řeší přestupky v dopravě a v problémových lokalitách ohledně výtržnictví, vandalství a ve spojitosti s alkoholem. K těm patří například okolí autobusového nádraží a tamního supermarketu stejně jako sousedství dětských hřišť.