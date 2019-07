Pro děti pořadatelé chystají dílničky a pro dospělé tematické soutěže. Pivní slavnosti se konají na zahradě za kulturním domem.

NA HRADĚ UVIDÍ ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE

Na hradě Pernštejn se lidé o víkendu vrátí v čase do dob krásných dam a udatných rytířů. Šermířské souboje a rytířský turnaj si návštěvníci na hradě vychutnají u příležitostí Slavností pernštejnského panství. V přilehlé Nedvědici bude řada koncertů. Na místo lidi dopraví historický vlak.

OTEVŘOU SKLEPY A OCHUTNAJÍ VÍNO

Ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku tuto sobotu otevřou sklepy. Akce Víno v oranžovém nabídne návštěvníkům od pěti hodin odpoledne ve více než dvaceti sklepech, včetně Šlechtitelské stanice a společnosti Vinium, ochutnávky moravských vín. O půlnoci propukne ohňostroj.

MINIPIVOVAR RICHARD OSLAVÍ 15 LET

V Brně si lidé v neděli vychutnají pivní oslavu narozenin. Patnáct let od založení oslaví minipivovar Richard sídlícív brněnské Ríšově ulici odpolednem plným koncertů. Pivo návštěvníkům načepuje přímo sládek, podávat se budou speciality na grilu. Lidi čekají i exkurze do pivovaru.

