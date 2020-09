Stav dřevěné stavby je však podle zástupců obce rok od roku horší a údržba nákladnější. Proto se rozhodli, že místo původní rozhledny postaví novou.

„O prázdninách jsme ve zpravodaji dostali hlasovací lístek, jestli jsme pro stavbu nové rozhledny nebo ne. Já hlasovala, že ano. Na Malý Chlum patří. Stav původní rozhledny se zhoršuje. Je to vidět,“ uvedla jedna z místních Iveta Borková.

Starosta Obory Josef Alexa uvedl, že o nové rozhledně už zastupitelstvo nedávno rozhodlo. Musí však získat dotaci, jinak se do stavby nepustí. Odhad nákladů je přes pět set tisíc korun.

„Připravujeme projekt. Nová rozhledna bude stejně vysoká jako ta původní a na stejném místě. Modernější a z kvalitnějších materiálů. Například lepených vazníků. Definitivní podobu ještě nemáme. Pracujeme s více variantami,“ uvedl Alexa.

Stavební povolení chce mít obec do konce roku. O dotaci se rozhodne na jaře. Současný stav rozhledny není podle starosty Obory rizikový.

„Výstup na rozhlednu je stále bezpečný. Jde ale o tom, že její opravy jsou stále nákladnější. Před dvěma třemi lety jsme do oprav dali osmdesát tisíc. Pravidelně ji natíráme, to stojí kolem patnácti tisíc. Hlavní stojky z dřevěné kulatiny jsou už popraskané a jak do nich zatéká, tak jsou čím dál víc poškozené. Zakrátko by potřebovala další opravu v řádu desítek tisíc. Proto raději chceme postavit novou,“ upřesnil Alexa.