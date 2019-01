Boskovice – Už příští rok v listopadu budou návštěvníci boskovické nemocnice k přesunu mezi jednotlivými patry využívat zcela nové výtahy.

Nemocnice v Boskovicích. | Foto: www.nemocniceboskovice.cz

Celkem šest výtahů dělníci vymění postupně v průběhu roku, první začnou dělat už v březnu.

Stávajícím výtahům v nemocnici končí životnost. „Výtahy už dosluhují a nestačí udělat jen kosmetické úpravy na prodloužení životnosti. Proto je kompletně vyměníme,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Výměnu za zhruba osm miliónů korun rozdělí do dvou etap. „Nemůžeme totiž vyměňovat všechny výtahy naráz. To bychom absolutně paralyzovali provoz nemocnice,“ vysvětlil Dohnálek. Jak dále doplnil, první etapa začne v březnu příštího roku. Poslední výtah dělníci dokončí zřejmě v listopadu.

Boskovice vypsaly na dodávku výtahů do nemocnice už druhé výběrové řízení. „Nabídky, které přicházely v prvním řízení, neměly jednoznačné zadání. My jsme se nakonec rozhodli upřesnit kritéria, především chceme prodloužení výtahové šachty na půdu. Za několik desítek let se tam nemocnice možná rozšíří, tak myslíme do budoucna,“ poznamenal starosta.