V Nemocnici Blansko vyšetří znaménka

Blansko – Maligní melanom. Rakovina kůže. Jeden z nejzhoubnějších nádorů stále častěji postihuje i mladé lidi do třiceti let. Blanenská nemocnice se každý rok zapojuje do preventivní akce Den melanomu.

Kožní oddělení nemocnice v Blansku. | Foto: Bohuslav Alexandr

Lidé si tam mohou nechat bezplatně vyšetřit znaménka zkušeným odborníkem. Tentokrát to bude v pondělí 13. května na kožním oddělení v lůžkové části nemocnice. Otevřeno bude od půl osmé ráno do půl třetí. „Prevence je v tomto případě efektivní ochranou. Pravidelné kontroly pigmentových znamének mohou problém odhalit včas a pomocí následného chirurgického zákroku předejít větším komplikacím a následkům. Na pozoru je potřeba mít se především v případě, když znaménko začne měnit svoji velikost, tvar nebo barvu, nebo začne svědit,“ uvedla na webu města tisková mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá. (jch)

Autor: Jan Charvát