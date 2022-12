Nejvýraznější sněžení by mělo na Jižní Moravu dorazit v neděli. Občasné srážky se pak objeví i během pondělního dopoledne. Nejvíce sněhu by podle hydrometeorologů mělo napadnout na severu a východě Jihomoravského kraje. „Vypadá to, že souvislá sněhová pokrývka se vytvoří všude, i v nížinách," sdělil Milan Bubniak z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Napadnout by mělo pět až deset centimetrů, ve vyšších polohách až patnáct centimetrů sněhu. Zároveň se bude postupně ochlazovat a ke srážkám se přidají také poryvy větru. „V neděli, na některých místech i v pondělí, se rozfouká čerstvý severní vítr s nárazy kolem padesáti kilometrů za hodinu, který bude způsobovat sněhové jazyky a ve vyšších polohách i závěje," popsal Bubniak.

Podle silničářů nejde o neobvyklou situaci. „Na to, že nasněží, jsme nachystaní. Jsme v pohotovosti a o nedělních přeháňkách víme. Žádná dopravní omezení ale neočekáváme," sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Na některých kritických úsecích by podle jejích slov mohlo dojít k preventivnímu nasolení silnice ještě před začátkem sněžení.

Sníh a mráz by podle hydrometeorologů mohl vydržet až do Vánoc. Dlouhodobá předpověď je ale zatím nejistá. „Těsně před Vánoci by se mělo trochu oteplovat. Zatím nikdo neví jak ta trocha bude výrazná," doplnil Bubniak.

Ve výraznější sněhovou nadílku doufají provozovatelé lyžařských vleků. Například ve Zbraslavi u Brna sjíždějí místní svah návštěvníci jen na přírodním sněhu. „Pokud napadne, tak vlek spustíme. Muselo by ale nasněžit aspoň dvacet čísel, tenčí vrstva by se jinak brzy zmáčkla," popsal provozovatel zbraslavského ski areálu Milan Nováček. Výraznější sněhová pokrývka by podle něj musela vydržet skoro týden, vlek totiž funguje jen o víkendech.