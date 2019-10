Auta bourají právě i v Milonicích, kde chybí odbočovací pruh na obce Újezd u Černé Hory a Závist. „V místě častých nehod se silnice rozšíří a přibude odbočovací pruh. V obci se po úpravách také zlepší stav silnice,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Jedná se o dva projekty. Na odbočovací pruh už mají silničáři stavební povolení. U oprav průtahu je vše zatím ve fázi stavebního řízení. Do práce se mají dělníci pustit ve druhé polovině příštího roku.

Za část úprav jsou místní podle milonické starostky Marcely Nešetřilové rádi. Ale chtěli jich víc. „Léta jsme usilovali o to, aby se při úpravách průtahu obcí na silnici I/43 posunula alespoň jedna z autobusových zastávek. Jsou naproti sobě a když tam zastaví více autobusů, je to na tak rušné silnici problém. Na vjezdech do obce jsme také chtěli ostrůvky, které by řidiče zpomalily. Řada z nich tady totiž nedodržuje předepsanou rychlost,“ řekla Nešetřilová.

Miloničtí také žádali o odbočovací pruh do obce ve směru od Černé Hory. Ani jedna ze zmíněných úprav se do projektu nakonec nevešla. „Nebyly na to peníze,“ dodala Nešetřilová.

Silničáři v budoucnu plánují na silnici I/43 další úpravy. Například přeložku poblíž lomu v Černé Hoře, přestavbu křižovatky v katastru obce Svitávka nebo úpravu úseku mezi Letovicemi a obcí Rozhraní. Ten je rozdělený na čtyři části. Ředitelství silnic a dálnic počítá tak s přemostěním silnice mezi Drnovicemi a Skalicí nad Svitavou. „Výše uvedené stavby nejsou náhrada D43. Pouze zachovají funkční a bezpečnou silnici I/43 do doby, než se postaví zmíněná dálnice,“ informovala před časem Ledvinová.