Letovice – Muzeum v Letovicích vzniklo teprve nedávno. První expozice se návštěvníkům otevřela v říjnu roku 2017, další pak loni na jaře. Minulý rok se ovšem vyměnili představitelé města a ti teď přemítá, jak s muzeem do budoucna naložit. Hrozí i jeho konec.

Radní řeší směřování muzea. „Zajímá nás především finanční stránka,“ uvedl letovický starosta Petr Novotný.

Muzeum spadá pod městské kulturní středisko. Radní si spočítali, že jeho provoz ročně přijde na více než šest set tisíc korun. Naopak příjmy jsou v řádech tisíců korun. „Osobně nejsem přesvědčený o tom, že muzeum má až tak výrazně přidanou hodnotu, že to za tak velké finance stojí. To že tam téměř nikdo nechodí, tak to také o něčem vypovídá,“ podotkl starosta.

Vedení města tak uvažuje, že se muzeum promění například v památník. Tím by se ušetřilo. Především na mzdových nákladech.

Podle kurátora sbírkových fondů muzea Antonína Štrofa muzeum zatím navštívily asi dva tisíce lidí. Oblíbené jsou přednášky, kam zajde i přes stovku posluchačů. ,,To, že přijdu o práci, je to poslední. Jde mi spíše o uchování funkčního muzea jako takového. Muzeum nemůže bez kurátora plně fungovat,“ prohlásil Antonín Štrof.

Podobně se na úvahy o případném konci muzea dívá i bývalý starosta Vladimír Stejskal. Právě za jeho vlády instituci otevírali. „Je mi to líto, protože několik desetiletí jsme se snažili, aby Letovice jako třetí největší město okresu mělo své muzeum. Muzeum není fabrika, aby se na něm vydělávalo a bez dotací nemůže fungovat,“ prohlásil.

Budoucnost muzea se v Letovicích stala jedním z témat, o kterých lidé diskutují. „Byla by velká škoda, kdyby se z něj stal pouze památník. Naši předkové se snažili všemožně budovat muzeum a až teď se to povedlo a zdejší patrioti byli nadšení. Teď se ale cítí zklamaní, když hrozí jeho zavření,“ uvedl například Karel Synek, který spolu s manželkou a dalšími přáteli s otevřením před dvěma lety pomáhal.

Vedení Letovic chce mít o další budoucnosti muzea jasno do konce roku. Zatím podle starosty není nic rozhodnuté. „V úvahu přichází všechny alternativy. Může to být dál muzeum, může se ale změnit i na něco jiného,“ dodal starosta Novotný.

Muzeum v Letovicích sídlí v budově bývalé školy v Tyršově ulici. Návštěvníci v něm najdou expozici o historii města, Mrázkovu letovickou keramiku nebo zkameněliny a archeologické vykopávky. Vstupné na prohlídku je dobrovolné.

Michal Záboj, Karolína Tomečková