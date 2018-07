V Letovicích otevřeli nové nádraží. Čekárna ale zůstává zavřená

Letovice – Otevřeno a současně i zavřeno. Z nového autobusového nádraží v Letovicích sice od začátku července vyjíždí část linek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, ale klimatizovaná čekárna s toaletami zůstává zavřená. A zřejmě ještě dlouho bude.

Autobusové nádraží v letovicích. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Charvát

„Nádraží vypadá moc pěkně. Že je zavřená čekárna? Asi se úředníci a majitel nádraží nedohodli. Chápu, že je to celé o penězích a že investor to nestavěl pro něčí modré oči. Nevidím ale do toho. Když bude zima nebo budu potřebovat na záchod, tak půjdu do čekárny u nedalekého vlakového nádraží,“ řekl jeden z cestujících Miroslav Hřib z Velkých Opatovic.



Nádraží postavil za pětatřicet milionů korun a provozuje ho majitel dopravní společnosti Dopaz František Zunka. Terminál měl mimo jiné zlepšit neúnosnou dopravní situaci před nedalekým vlakovým nádražím. Rok a půl však byl prázdný. Nedošlo k dohodě investora s krajem a dopravci, kteří pro něj jezdí v IDS, na využití terminálu. „Kraj řekl, že čekárnu a toalety nepotřebuje,“ poznamenal František Zunka.



Podle krajské mluvčí Moniky Brindzákové je případné otevření čekárny pro cestující na rozhodnutí majitele nádraží. „Jihomoravský kraj zprovoznění čekárny nepožadoval,“ uvedla mluvčí.

František Zunka tvrdí, že ze strany investora byla jasně daná pravidla a že otevření terminálu zdržovali úředníci. „Kraj s námi jedná tak, že když to nebude po jeho, tak to nebude vůbec,“ dodal podnikatel.



Konkurenční dopravci mají s krajem uzavřené dlouholeté smlouvy. Za vjezd na nové nádraží však mají nově platit částky, se kterými před lety při uzavírání smluv nepočítali. U menších dopravců se podle všeho jedná o statisícové částky navíc, u větších může jít o víc. Nikdo z Deníkem oslovených dopravců však nechtěl situaci komentovat. „Na nové nádraží zajíždíme. Tečka. Dál to nebudu komentovat,“ řekl například Ladislav Sova z vedení společnosti ČSAD Tišnov.



Dopravci jednají s krajem o dotacích, které mají pokrýt tyto zvýšené náklady na přepravu. Úředníci však o jejich případné kompenzaci zatím nerozhodli. „Krajská rada schválila návrh smluv o užívání autobusového nádraží, kde kraj formálně figuruje jako třetí smluvní strana. S tím, že v této smlouvě má pouze roli mediátora, neboť primárně jde o vztah majitele nádraží a dopravců, kteří do něj zajíždějí. Z pohledu kraje je otázka smluv o užívání autobusového nádraží vyřešená,“ doplnila mluvčí kraje Brindzáková.



František Zunka postoj kraje a dopravců nechápe. „Zunka z toho všeho zase vychází jako vydřiduch a zloděj. Za jeden vjezd autobusu mají dopravci platit deset korun. V Boskovicích je to přitom pětapadesát korun a na Zvonařce sedmdesát. Tam to všichni respektují, jen v Letovicích je problém. Aktuálně máme smlouvu s jedním dopravcem. S dalšími dvěma ne. Z kraje dosud nemáme počet linek IDS, které tu mají stavět, rozpisy a další čísla,“ tvrdí Zunka.