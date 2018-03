V lesoparku odbahnili rybník. Vysadí i nové stromy

Vavřinec /FOTOGALERIE/ - Za uctěním památky zesnulých či úklidem okolí hrobu musí lidé z Vavřince na Blanensku dojíždět do Sloupu a Petrovic. Vavřinec totiž nemá vlastní hřbitov. To se již brzy změní. Obec nyní dokončuje stavbu vlastního hřbitova. „Doděláváme parkové úpravy. Stromy jsou již zasazené. Ještě je třeba vysázet trávu. Do konce dubna by to mělo být hotové,“ nastínil vavřinecký starosta Miloslav Novotný.