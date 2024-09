To vše se má změnit k lepšímu po výstavbě nového terminálu s pěti zastávkami, na kterém už dělníci pracují několik měsíců a úpravě zmíněné křižovatky v součtu za několik desítek milionů.

„Terminál je dobré řešení. My sice bydlíme na druhé straně města a nastupujeme na autobus mimo centrum, ale vím, že na rozmístění zastávek tam lidé hodně nadávali. Jsou rozházené, daleko od sebe a špatně označené. Kdo neví, odkud autobus přijíždí, tak má problém. Třeba na Boskovice jezdil autobus od fary nebo ze spodní části náměstí. Byl v tom zmatek. Cestující dobíhali a starším lidem ujížděly spoje. A když se udělá i nový chodník ke škole a bude bezpečnější přecházení přes průtah městem, tak je to super. Do centra na náměstí chodí velké množství dětí třeba na zmrzlinu nebo ke kašně,“ okomentovala průběh prací jedna z obyvatelek Kunštátu Anna Faltusová.

Podobně to vidí i důchodkyně Marie Truhlářová. Autobusem už prý sice nejezdí, ale o zmatcích v hromadné dopravě, kvůli rozházeným zastávkám, ví. „Kdo to tady nezná a chce z Kunštátu odjet autobusem, nemá moc času si to nastudovat odkud odjíždí, tak mu většinou autobus ujede. Věřím, že teď to bude pro cestující mnohem pohodlnější. A úprava křižovatky? Popravdě si to neumím moc představit, jak bude vypadat. Moc místa okolo není, ale snad se to změní k lepšímu. Přecházení silnice tu není moc bezpečné,“ řekla Deníku žena.