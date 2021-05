„Výstavba workoutového hřiště přijde zhruba na sedm set tisíc korun. Dostali jsme na něj dotaci přibližně půl milionu korun. Hotovo má být nejpozději do poloviny června,“ uvedla starostka Kuniček Martina Filoušová. Dodala, že obec zároveň připravuje výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem.

To má zabrat část současného travnatého hřiště, kde se hraje malá kopaná, cvičí hasiči a pořádají kulturní akce. „V obci máme spoustu dětí a kromě hřiště pro malé děti tu pro ně nic nemáme. Vlastně ani pro dospělé. Nyní pracujeme na projektu multifunkčního hřiště s umělým povrchem, kde by se daly hrát kolektivní sporty a byly také různé herní, cvičební prvky. A samozřejmě kabiny, toalety, plus odpovídající zázemí. Do podzimu bychom chtěli s projektantem vše nakreslit a požádat o dotaci," upřesnila Filoušová.

Pokud by dotace nevyšla, zváží, zda by obec výstavbu hřiště utáhla z úvěru.