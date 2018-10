V komunálních volbách lákají politici na kvalitní sex i slevy

Jižní Morava - Kandidáti do obecních zastupitelstev letos nesází jen na osobní kontakt s voličem. Hojně se odhalují také na internetu.

Opoziční zastupitel za sociální demokracii Oliver Pospíšil leze v předvolebním klipu z kontejneru.Foto: printscreen Facebook/Oliver Pospíšil

"Dominikánské náměstí je uzavřeno. To není jenom Dominikánské náměstí. To je všetko uzavřeno," paroduje premiéra Babiše komik Adam Vrbass. Vedle něj sedí kandidátka na primátorku Markéta Vaňková. Klip je součástí předvolební kampaně občanských demokratů. Ve videu s komikem se lídryně však příliš neprojeví. „Není to volební spot. Chtěli jsme odlehčené video, které upozorní na problémy v Brně,“ popsal předseda brněnské ODS Robert Kerndl.

Svůj smysl pro humor chtěli voličům v Brně ukázat i rapující Petr Vokřál z ANO nebo Oliver Pospíšil z ČSSD vylézající z popelnice, o kterých Brněnský deník Rovnost již informoval. Politolog Otto Eibl upozornil na to, že tak výrazným odlišením se kandidáti ztrácí autenticitu. „Působí pak prkenně, což je třeba případ Markéty Vaňkové,“ okomentoval.

Obočí nad videoklipem primátora pozvedl třeba student Pavel Šaradín. „Mají za něj mluvit jeho činy, ne rádoby vtipné video,“ míní. Hudební spot byla podle manažera hnutí ANO 2011 Davida Aleše odlehčující forma kampaně. „Měla kontrastovat s těžkými tématy prezentovanými jinou formou. Chtěli jsme pobavit,“ vysvětlil Aleš.

Sociální demokrat Pospíšil ve svém klipu leze z kontejneru a láká voliče na popelnice zdarma. „Byl to humor. Nikomu jsme neublížili, nikoho neurazili, nemuseli jsme inscenovat znásilnění muslimky nebo jiné provokace, a přesto naše video řešila celá republika,“ uvedl.

S voliči komunikoval také prostřednictvím osmi besed v městských částech. „Účast nebyla až na Maloměřice a Žabovřesky příliš vysoká. Příště bych udělal besed o něco méně a až v posledních týdnech kampaně,“ přiznal.

Jsme zkušení odborníci. Brnu rozumíme. Známe jeho problémy. Známe jejich řešení. Volte č. 11, volte Brno Plus! pic.twitter.com/QZSSRKq3aE — Hnutí Brno+ (@BrnoPlus) 1. října 2018

Lidovci voliče u nich doma navštěvují už od května. „Ptali jsme se jich, co jim vadí nebo chybí, a to se nakonec promítlo i do našeho volebního programu,“ sdělil lídr kandidátky Petr Hladík.Podle Eibla se i letos v kampaních lépe vede tradičním stranám. „Kampaň ANO je profesionálně naplánovaná. Hesla jsou obecná a bezobsažná a pokračují ve stávající celostátní kampaní. Zajímaví jsou lidovci, kteří dělají takzvanou kampaň od dveří ke dveřím i skromně vedená kampaň hnutí Žít Brno,“ dodal.

Například Sportovci v Boskovicích letos výrazně využili internet. „Na Facebook a Instagram přispíváme pravidelně každý den,“ uvedl Filip Jimramovský, dvojka na kandidátce.

Konec morální paniky, všechny děti už mají střechu nad hlavou. Děkujeme všem za spolupráci! https://t.co/NbiFSEOZYo — Žít Brno (@ZitBrno) 4. září 2018

V Hodoníně bojují Nezávislí, známí satirou, o hlasy voličů erotikou. Slibují kvalitní sex důchodcům, alespoň dvě žirafy a čtyři slony do zoo či zbourání současné radnice a postavení nové.

„Uvolnění zastupitelé a vedoucí úředníci budou úřadovat ve spodním prádle,“ uvedli kandidáti, jejichž lídrem je bývalý starosta Igor Taptič.

Kampaně politických stranHnutí Žít Brno zveřejňuje videa známých osobností, které je podporují. Patří mezi ně například herec Pavel Liška.



Na sociální síť Twitter pravidelně přispívá například Smart Moravská Metropole, jejíž lídr je nynější radní Jaroslav Kacer.



Záštitu celostátního lídra ve své kampani využívají Piráti. Jejich spotu vládne Ivan Bartoš.



Stánek Zelených na náměstí Svobody je pro zájemce otevřený nonstop. Popovídat si tam s politiky mohou lidé tedy třeba i v noci.

Nejlepší volební zpravodajství z vašeho okresu, kompletní výsledky všech obcí, vizitky zastupitelů okresního města, analýzy možných koalic. Podrobné zpravodajství ze senátních voleb. To vše nejpodrobněji a nejkvalitněji v pondělním vydání Deníku Rovnost.

Speciální názorovou stranu PRO a PROTI zaměřenou na rezidentní parkování a přímou volbu starostů najdete v pátečním tištěném Deníku Rovnost