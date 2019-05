Blansko /FOTOGALERIE/ - Městský klub důchodců v Blansku hostí výstavu prací členek kroužku vyšívání.

Návštěvníci uvidí několik desítek výšivek, které zdobí tři stěny a několik stolů. Součástí výstavy je také ukázka ze sbírky historických panenek a hraček sběratelky Zdenky Novotné. „Sbírku mám doma v jedné místnosti, sem do klubu důchodců jsem dala jen část – ani přesně nevím, kolik toho mám,“ uvedla blanenská sběratelka. Výstava výšivek a hraček bude v městském klubu důchodců k vidění do pátku 17. května. Přístupná je ve všední dny od devíti do pěti hodin odpoledne.