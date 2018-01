V klidu kolem western parku. Stezka oddělí pěší od cyklistů

Boskovice – Větší bezpečnost pro návštěvníky westernového městečka, pěší turisty a běžce. To si boskovická radnice slibuje od vystavění 250 metrů dlouhé a metr a půl široké pěšiny v lokalitě Doubravy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Michaela Martínková

Stezku vedoucí podél hojně využívané silnice vítá i majitel boskovického Western parku Luboš Procházka. „U vchodu do našeho areálu se kříží cyklotrasy nedalekého sportparku. A cyklisté si často všímají víc svého kola než lidí, kteří tudy prochází. Je to nebezpečné. Návrh jsme jednoznačně podpořili,“ ujistil.

Stavbu chce vedení města zahájit na začátku letošního srpna. „Dokončit ji chceme do konce října. Termín jsme zvolili tak, aby práce co nejméně zasáhly do turistické sezony,“ informovala boskovická místostarostka Dagmar Hamalová.

Předpokládaná cena pěšiny je zhruba sedm set tisíc korun. Město požádalo o dotaci z Programu rozvoje venkova. „Maximální výše dotace bude zhruba šest set tisíc korun. Konečné částky se však mohou změnit. Záleží na výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby,“ dodala Hamalová.

Lesní cesta podle ní nenaruší ráz krajiny. Turisty čeká pěšina sypaná zpevněným štěrkem.