Na zmíněném palouku už troubí troubí dřevěný jelen, o kus dál stojí na stráži divočák Bivoj. Z listí vylézá obří šnek a na vše z kamene dohlíží moudrá sova. Vaňka podle jeho slov před časem inspiroval výlet do Ostrova u Macochy, kde v lese viděl několik podobných dřevěných figur. Na zahradě tak vzal špalek dřeva, motorovou pilu, rašple, vrtáky, barvy a pustil se do díla.

Jako první vyrobil dřevěného jelena. I když je amatér a jeho výtvory nemají punc sochaře, hlavu si s tím neláme. Vyrábí dál. „I mistr Myslbek musel nějak začínat, ne? Nejsem odborník. Zvířata by se dala vyrobit z kvalitnějšího dřeva a věrněji. Stolař nebo řezbář by to zvládli určitě líp. Ale podle ohlasů, co mám, mají děti radost i z mých výtvorů. A to mě těší,“ dodává klepačovský důchodce.