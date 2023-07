Zatím není jasné, z jakého je období a odkud může pocházet. „Zbytky kamenné destičky jsme našli v zakonzervované vrstvě hlíny přibližně ve stejné hloubce jako pravěké nástroje datované do období zhruba 15 tisíc až dva a půl tisíce let před naším letopočtem. Nad nimi pak byly střepy keramiky z vrcholného středověku. Motiv jsme konzultovali s odborníky, ale zatím nevíme, o co jde a jak nalezené předměty časově a místopisně ukotvit. Nevíme ani, co měl motiv na nich znázorňovat. Nikde jsme podobný nález nezaznamenali,“ řekla Deníku Rovnost vedoucí nedávného archeologického a paleontologického výzkumu Ivana Vostrovská z Univerzity Palackého v Olomouci.