„Letos je účast pěstitelů trošku slabší. Byl suchý rok a počasí květinám moc nepřálo. Ale i tak prostory Moravského kartografického centra zdobí nádherné květy a návštěvníci nebudou zklamaní. Každý rok jich dorazí kolem tisícovky,“ říká u vstupu za pořadatele Pavel Ševčík.

Ten je zároveň předsedou spolku Dagla, sdružení pěstitelů jiřinek, mečíků a dalších cibulnatých a hlíznatých rostlin. „Velké Opatovice v minulosti proslavil pěstitel jiřinek Emil Dokoupil. Byl to odborník světového formátu a jezdili za ním pěstitelé nejen z Evropy. Traduje se také historka, že když chtěl pojmenovat po prezidentovi Masarykovi jednu z odrůd jiřinek, tak do Velkých Opatovic přijela kvůli tomu speciální osmičlenná komise úředníků,“ usmívá se Ševčík, který se pěstování těchto květin věnuje od dětství.

Mezi kartografickými exponáty obdivuje v neděli odpoledne krásu květin například Marie Hanušková z Újezdu u Boskovic. „Je to nádhera. Výstava se mi moc líbí. Květiny mám ráda. Jiřinky jsem dříve také pěstovala, ale už se tomu nevěnuji. Mám malou zahrádku a z těchto květin je docela dost odpadu,“ vysvětluje žena.



Jejího muže zase zajímá doprovodná výstava ke stoletému výročí včelařského spolku ve Velkých Opatovicích. „Tu přece jako jednatel okresního výboru Českého svazu včelařů Blansko nemůžu vynechat. Před organizátory slavností a těchto výstav smekám. Mají to parádně udělané,“ dodává Josef Hanuška.



Na pódiu jsou mezitím připravení hudebníci a spouští sérii jihoamerických skladeb. „Jsme na turné po téměř celé Evropě. Chceme vám představit naši latinskoamerickou muziku a kulturu. Doufám, že si to užijete. Můžete i tancovat, jak je libo,“ hlásí do mikrofonu překladatelka.



Po koncertu přichází na řadu soutěž Miss jiřinka. Soutěží v ní dvanáct dívek ve věku od šesti do dvanácti let. Předsedkyní poroty je známá herečka Kateřina Brožová. „Ženy a květiny k sobě patří. Tradici jiřinek chceme přiblížit a zachovat i pro mladé generace. Proto akci doplňujeme touto dětskou soutěží, který sice není profesionální, ale o to více je na pohodu. Pro dívky je to příležitost ukázat, že něco umí a naučí se odbourat trému. Můžeme se těšit na pěvecké vystoupení, aerobik, tanec nebo hru na klávesy,“ říká těsně před startem za organizátory Věra Kaderková.