Jedovnice /FOTOGALERIE, VIDEO/ - V neděli po obědě je v jedovnické hospodě V Chaloupkách pohoda. Mezi štamgasty cinkají půllitry, někdo si dává pozdní oběd. V televizi na stěně běží přenos z cyklokrosu. „Ať ti jde karta,“ zdraví pivaři nově příchozího, který míří do sousedního sálu.

Tam po druhé hodině odpoledne začíná Jedovnický pagát. Turnaj v karetní hře taroky pořádají Jedovničtí už po čtvrté. „Zdar, jdeš hrát? Možná nás bude málo, tak se nám můžeš hodit. Umíš taroky?“ vítá redaktora Deníku Rovnost organizátor akce Stanislav Fránek.

Nakonec se schází šestnáctka hráčů. Obsazují čtyři stoly po čtyřech hráčích. „Taroky hraji rekreačně přes deset let. Jednou týdně se v Jedovnicích schází parta tarokářů. Jsou to profesoři a já tam dělám spíš takového náhradníka. Dnes si jdu zahrát pro radost a odreagovat se,“ říká před prvním kolem turnaje jeden z hráčů Michal Zouhar ze Senetářova.

Stanislav Fránek se kromě role pořadatele a hráče ujímá také funkce rozhodčího. „Taroky jsou džentlmenská hra. Tak doufám, že jakýkoliv problém vyřešíme,“ usmívá se na startu.

Pak už u stolů začínají šustit karty, chřestit drobné mince a padat tradiční tarokové hlášky. „Všechny oči jsem dostal domů. Už jsem si myslel, že se něco zabije a nakonec ne. Povedlo se,“ komentuje jednu z her devětašedesátiletý Josef Bajer ze Křtin.

První kolo nakonec končí v plusu čtyři koruny. „Líp jsem to uhrát asi nemohl, ale na první místo to nebude. Jsou tady lepší hráči. Taroky se mi líbí. Je to pěkná, královská hra, u které se musí přemýšlet,“ říká po prvním pětačtyřicetiminutovém kole důchodce.

U sousedního stolu hraje Josef Plch z Jedovnic. „Dobrý výsledek se dá uhrát i se slabými kartami. Taroky jsou pestré. Po rozdání se dá domluvit spousta typů hry. Dva proti dvěma, jeden proti třem nebo všichni proti sobě. Je to napínavé a u hry se musí hodně přemýšlet. To mě baví,“ dodává muž.

Letitou praxi v této hře má Otakar Rada z Křtin. Vítězství ale pro něj není vždy na prvním místě. „Spíš to beru jako takové setkání s přáteli. Na taroky chodím u nás ve Křtinách každý pátek za šest minut šest do hostince U Farlíků. Příští pátek bude mít hostinský sedmdesát, tak jsem zvědavý, jak to dopadne,“ směje se třiasedmdesátiletý muž a usedá ke stolu. Druhé kolo Jedovnického pagátu začíná. A na konci se z vítězství v turnaji raduje jeho organizátor Stanislav Fránek.