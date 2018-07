V Jedovnicích burácely Jawy. Jezdili jsme na nich už jako kluci, vzpomínali muži

Jedovnice /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Túrování motorů, pach spáleného benzínu. Na travnaté ploše stojí desítky nablýskaných motorek. Péráky, pařezy, kývačky, řada fichtlů a mopedů. Co na tom, že se nejedná o drahé stroje zahraniční výroby. Domácí značka Jawa má stále spoustu nadšenců. „Zvuk českých strojů je přece nádherný,“ usmívá se v sobotu odpoledne hlavní pořadatel jedovnického motosrazu Jawa burácení Zdeněk Harry Vládek.

Na tamní sokolské hřiště přijíždí desítky různých strojů. „Jsou tady staré i novější jawy. Spousta motoristů si je podomácku upravovala, takže jsou zde k vidění i velmi zajímavé kousky v různě barevných provedeních. Prostě jawa na všechny způsoby,“ dodává člen pořádajícího klubu Ice Bikers.

Svoji Jawu 350 provětral v sobotu také Petr z Bílovic nad Svitavou. „Dojel jsem v pořádku bez nehody a mašina vydržela. Moc toho nenajezdím. Tak osm set kilometrů ročně. Jezdím asi deset let. Vrátil jsem se ke svému koníčku z mládí. Jako kluk jsem jezdil na pionýru a pak na péráku. To byl vynikající stroj. Velká škoda, že minulý režim zastavil vývoj značky Jawa. Ve své době patřily naše motorky ke světové špičce,“ říká motorkář.

Staré stroje učarovaly i jedenáctiletého Matěje Vágnera z nedalekého Krásenska. Na sraz dorazil společně s tatínkem a okukuje výřad pionýrů. „Staré motorky se mi moc líbí. Jezdím s dědou na pionýru a na babettě. Děda mě učí i motorky opravovat. Baví mě to,“ hlásí chlapec.

Výlet na starých motorkách si do Jedovnic udělala i trojice kamarádů z Jablonce nad Jizerou. Milan Mečíř, Martin Faistaver a Jiří Kobrle. Přifrčeli na Jawách 05, 21 a na Jawě Mustang a v Jedovnicích budou stanovat. „Na cestě jsme od pátku. Je to super adrenalin. I když máme i jiné motorky, tak jawy jsou naše srdcovky. Jezdili jsme na nich už jako kluci,“ vysvětluje Martin Faistaver.

Podle svých slov se s historickým strojem nebojí vyrazit ani na několik set kilometrů dlouhou výpravu například do Tater. „Žádný problém. S sebou mám ale pro jistotu dvě stovky na vlak, kdyby mašina klekla,“ směje se motorkář.

Na návštěvníky srazu čeká v sobotu kromě tradiční společné vyjížďky po okolí také několik doprovodných soutěží. Například soutěž v pomalé jízdě. „Ze srazu nemáme zájem dělat velkou akci, jako je to na jiných motosrazech. To už jsou pak spíš festivaly a motorkářů tam moc není. U nás je to v domácím duchu a víc na pohodu,“ uzavírá za pořadatele Zdeněk Harry Vládek.