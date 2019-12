V Hodoníně investují do sjezdovky miliony. Má nového majitele

Hodonín – Ski aerál v Hodoníně na Blanensku má nového majitele. Před časem ho koupila společnost Mountain Service a do jeho úprav nyní investuje miliony korun. Lyžaři se mohou těšit například na širší sjezdovku, nový vlek, osvětlení a toalety. „Ze sjezdovky jsme odstranili staré osvětlení a sloupy vysokého napětí. Zainvestovali jsme také do zasněžovací techniky. Díky nové kotvě se nám prakticky ztrojnásobí kapacita lyžařů na svahu. Dřív se tady lyžovalo na šířku asi na třiceti metrech, teď to bude kolem stovky,“ uvedl za provozovatele areálu Vlastimil Jílek.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta