Drnovice – Jedné třídy navíc a výrazně lepšího zázemí se brzy dočkají děti v mateřské škole v Drnovicích na Blanensku. Před několika dny začala rekonstrukce nynější asi čtyřicet let staré budovy, která navíc dostane nástavbu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Podle starosty Drnovic Petra Ducháčka už před několika lety nechali postavit přístavbu k základní škole, kde tak vznikla navíc jedna třída mateřinky. „Bylo ale jasné, že ani to nebude dlouhodobě stačit. Proto jsme se hned pustili do přípravy projektu na rekonstrukci budovy školky. Kromě kapacitních důvodů šlo i to, že budova potřebuje modernizaci,“ vysvětlil Ducháček.

Projekt v hodnotě dvaadvaceti milionů je velkorysý. Přistavění nového patra, kompletní oprava přízemí, veškerých rozvodů, nové stropy i kuchyň, pořízení výtahu. Devatenáct milionů korun z nákladů obci pokryjí dotace.

Školka se kvůli pracím uzavře k jednatřicátému květnu. „Rodiče jsme o tom s předstihem informovali. Děti těch, kteří si nemohli zajistit hlídání, mohou po celý červen docházet do třídy v budově základní školy a do prostor mateřského centra. Třída ve škole bude otevřená skoro celé letní prázdniny,“ řekla ředitelka školky Miloslava Brachová.

Venkovní práce dělníci dokončí do jednatřicátého srpna, aby školka od prvního září s určitými omezeními mohla fungovat. Vše bude hotové do konce února příštího roku.