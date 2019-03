Blansko – /FOTOGALERIE, VIDEO/ Tři, dva, jedna start! Na dráhu jako šíp vyráží plastová formule. Ostrá zatáčka, brzdy, rovinka a zase zrychlení. Adrenalin stoupá, cíl už je na dohled. „Ty jo. Ta to prolítla nějak rychle,“ zní uznale z hloučku kluků u obří autodráhy. Cílem právě projíždí Magdaléna Jurová. Výsledný čas lehce přes třiatřicet vteřin. „Je to tady super. Spousta her a zábavy, ale nejvíc mě baví jízda na autodráze. Máme ji doma, takže můžu trénovat,“ usmívá se tmavovlasá školačka.

Podobně jako desítky dalších dětí přišla dívka v sobotu odpoledne do blanenského Dělnického domu na akci Drakoneček – Den her. Ten je v režii tamních skautů ze střediska Srdce na dlani. Na příchozí čeká celkem čtyřiadvacet stanovišť, kde plní různé úkoly. Od hraní mikáda s pexesem po páku, řádění na xboxu nebo střelbu z plastové pistole. „Akce je určená pro děti od šesti do čtrnácti let. Za splněné úkoly dostávají kartičky s razítkem. Takzvané dráčky. Za ně pak jezdí na maxi autodráze. Zatím stojí jedna jízda dvě kartičky. Později to budou tři a na závěr čtyři,“ vysvětluje Marek Navrátil z týmu organizátorů.