Blansko /FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ - Čína. Asijská země, o které se v posledních době mluvilo především v souvislosti s olympiádou, nepokoji v Xinjiangu a nedávnou velkolepou oslavou šedesátého výročí vzniku Čínské lidové republiky.

Pro Ivu Zemanovou z Blanska ale nejlidnatější země na světě představuje mnohem více. Ve městě Tianjin nedaleko Pekingu strávila rok svého života. Kromě zdokonalení čínštiny si tak studentka sinologie například odnesla i zkušenost z čínské nemocnice.

Proč jste si vybrala zrovna studium čínštiny?

Nejprve jsem na vysoké škole studovala něco jiného, ale nebyla jsem spokojená. Pak jsem jednou listovala v Učitelských novinách a uviděla jsem tam tento obor a hned jsem věděla, že je to přesně to, k čemu jsem vždycky směřovala. Trochu z legrace také říkávám, že mě k čínštině přivedl seriál Opičí král, ze kterého jsem jako dítě byla nadšená.

Takže jste se o Čínu zajímala už před studiem čínštiny?

To určitě ano, ale ne že bych měla načteného Konfucia nebo Mencia.

Kde lze u nás čínštinu vlastně studovat a jaké jsou nutné předpoklady?

Sinologii nabízí Karlova univerzita v Praze a čínskou filologii Palackého univerzita v Olomouci, kde studuji já (kurzy čínštiny má v nabídce i Masarykova univerzita v Brně a Baťova univerzita ve Zlíně). Přijímačky jsem dělala na obě školy, ale chtěla jsem raději do Olomouce. V Praze si totiž velice potrpí na tradici a kladou důraz na klasickou sinologii. Mně se moc nechtělo trávit hned od začátku čas nad starou čínštinou nebo tangskou poezií, takže jsem byla ráda, že jsem se dostala do Olomouce, kde je studium zaměřeno spíše na moderní Čínu a jazyk. Co se týče požadavků, v Olomouci jsem dělala jen test z češtiny. Nedá se totiž asi moc dobře poznat, kdo má vlohy na studium čínštiny. Nás třeba vzali do prváku osmdesát, ale nezbyla nás už ani polovina.

Jak takové studium čínštiny vypadá?

Má dvě složky. Jednak je to sinologie, tedy předměty jako geografie, historie a literatura, která se přednáší primárně v češtině. Druhou složkou je samotný čínský jazyk. První rok se probere pět set znaků, druhý rok tisíc a třetí rok dalších tisíc a půl. Po třech letech tak student ovládá tři tisíce znaků, což už se považuje za gramotnost. (Doplňuje, že od prvního ročníku měli i konverzaci v čínštině. Nejprve s českým vyučujícím, od druhého ročníku pak s rodilým mluvčím.)

Kolik má čínština celkově znaků?

To se nedá přesně říct. Uvádí se kolem čtyřiceti tisíc. Je tam spousta regionálních odchylek znaků, takže v běžném životě se jich používá kolem těch tří tisíc.

KDO JE IVA ZEMANOVÁ?



– narodila se v roce 1985

– studuje třetím rokem dvouobor anglická a čínská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

– rok studovala na Tianjin University v Číně

– žije v Blansku

Jak je studium náročné?

Těžko se to posuzuje, ale řekla bych, že docela dost. Jedna moje spolužačka před studiem čínštiny rok studovala medicínu na Karlově univerzitě a říkala mi, že jak je známé, že medicína je to nejhorší, tak oproti studiu čínštiny tam byla ještě pohoda.

Co vám na tom přijde nejtěžší?

Že tam není nic stejné, je to diametrálně odlišný jazyk. V jazycích, které se tu běžně učíme, je základ z latiny, ale v čínštině se nemá člověk čeho chytnout. Právě proto jsem se dost připravovala, měla jsem strach, abych studium vůbec zvládla, a nakonec to vedlo k tomu, že jsem za dobré známky získala vládní stipendium a jeden školní rok tak mohla studovat v Číně. (byla jednou ze šesti studentů, kteří toto stipendium získali)

Kde přesně jste studovala?

Na nejstarší univerzitě v Číně v Tianjinu, což je jedenáctimiliónové město nedaleko Pekingu. Někteří moji spolužáci, kteří získali jiná stipendia, jeli do Sianu. Je už totiž takovou tradicí, že studenti z Olomouce jezdí do Sianu, já ale záměrně jela jinam, protože jsem nechtěla mluvit česky.

Takže jste do nejlidnatější země na světě přiletěla úplně sama. Neměla jste strach?

Naštěstí na mě na letišti v Pekingu čekal pracovník české ambasády, takže ten začátek mi trochu ulehčil. Na univerzitu jsem se ale dostávala už sama vlakem. Vzpomínám si, že prvotním problémem bylo najít nějaký pořádný obchod, kde bych si mohla koupit jídlo v evropském stylu.

Co dorozumívání? Mluvila jste jen čínsky, nebo jste si pomáhala angličtinou?

Podle mých zkušeností Číňané neumí anglicky (popisuje, jak vysokoškoláci chodí s učebnicí k jezeru v kampusu a učí se nazpaměť větu po větě místo toho, aby si trénovali aktivní znalost jazyka), takže jsem začala rychle mluvit čínsky.

Jak vypadá studium na vysoké škole v Číně?

Také mají jako my dva semestry a mezitím zkouškové. Svátky ale mají jinak. Protože neslaví Vánoce, učili jsme se i na Štědrý den, pak jsme ale měli skoro dva měsíce volno mezi semestry, kdy Číňané slaví Svátky jara. Co se týče studia a hodnocení, přišlo mi podobné jako u nás, ale nepoznala jsem to tak detailně, protože jsem jako zahraniční studentka těch deset měsíců, co jsme tam studovala, neměla klasické přednášky, ale absolvovala jsem každý den kurzy čínštiny. (hodně ji překvapilo, že ve třídách se přes zimu skoro netopilo, takže se studenti učili v zimních bundách)

Jak jste se mezi Číňany, kteří jsou přece jenom jiní než my, cítila?

Protože čínský jazyk a kulturu studuji, nepřipadala jsem si jako někdo jiný, ale je pravda, že Číňané mě tak brali. Byla jsem pro ně ta, co je z toho západního světa, co má angličtinu jako mateřský jazyk, a těžko chápali, že v České republice nežiji jako v americkém seriálu. Určitá bariéra tedy mezi námi byla, ale jinak ke mně byli přátelští a vždy se mi snažili pomoct.



Jací jsou čínští muži?

V Číně přetrvává takový zvyk, že muži, ale mnohdy i malí kluci, mají na malíčku dlouhý nehet. Je to znak toho, že nemusí manuálně pracovat. Tím nehtem se pak poškrábou v uchu, nosu, mezi zuby, takže to nebylo moc přitažlivé. Čínského milence jsem si opravdu nenašla. (smích)

Kde jste v Číně bydlela? Na kolejích?

Ano, byla jsem na kolejích v kampusu. Všechny čínské univerzity jsou totiž stavěné v klasickém americkém stylu. Je to vždy obrovský komplex uzavřený bránami a v něm jsou posluchárny, koleje, menzy, obchody, parky, jezera, no zkrátka vše potřebné. Pokoj, ve kterém jsem bydlela, ale nebyl popravdě nic moc. Byl nevymalovaný, špinavý a na posteli mi chyběla matrace. Zkoušela jsem si ji sice uhádat, ale bezúspěšně. Říkali, že na ni nemám nárok. Ale přitom ostatní ji měli.

Jaké bylo stravování?

Jako chudí studenti jsme se s kamarádkami nejdříve stravovaly v menze. Jídlo zde ale nebylo moc dobré (základem byla rýže a k ní výběr z množství jednoduchých příloh) a jednou jsme na dně misky našly i broučka. Chodily jsme i do pouličních občerstvení, ale po dvou měsících jsme se nakonec rozhodly si začít vařit samy. Jídlo v lepších restauracích bylo mnohem chutnější, ale ani tak to pro mě nebylo úplně to pravé ořechové. A to v České republice mám čínské jídlo ráda. Jenže tady to je udělané jinak, tak, aby to Čechům chutnalo.

Když jste se zmínila, že jste jedla i v pouličních občerstveních, neměla jste nějaké zdravotní problémy?

Asi ne přímo z pouličních občerstvení, ale měla jsem tam gastritidu, takže jsem si devět dní poležela v nemocnici.

Jaká byla čínská nemocnice?

Byla jsem spokojená, i když tam ten přístup je úplně jiný než u nás. O nemocného se tam nestarají ani tak zdravotní sestry, ty jen dávají léky, ale někdo z rodiny nebo kamarád. O mě se starala spolužačka. Pro člena rodiny či kamaráda je tam připravená vedle nemocného i postel a on mu se vším pomáhá a nosí mu jídlo. V nemocnici se pro pacienty totiž vůbec nevaří.