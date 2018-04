V Černé Hoře zahájili turistickou sezonu. Měli to na háku

Blansko – Kůň, léčebný pobyt nebo speciální rotoped. To jsou přání dětí a dospělých, která budou plnit lidé na charitativní akci You Dream We Run, tedy Vy sníte, my běžíme. Stovky lidí propotí tričko na atletickém ovále na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku, aby pomohli devíti dětem a sedmi dospělým.