V Černé Hoře otevírají nový most na I/43. Končí skoro roční objížďka

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Dobrá zpráva. Pro řidiče i obyvatele Černé Hory na Blanensku. Silničáři tam v pátek dopoledne otevřou nový silniční most. Na silnici I/43, hlavním tahu Brno – Svitavy, tak končí desetiměsíční objížďka v obou směrech přes dvoutisícový městys.

„Řidiči, včetně mě, na to čekají jako na smilování. Cesta do Brna i zpět se v kolonách prodloužila. Přes Černou Horu jsme museli jet třicítkou. Rychlost byla omezená, navíc jsme čekali na semaforech. Ale místní na tom museli být ještě hůř, když se provoz z hlavního tahu přesunul přímo do středu obce,“ uvedl Tomáš Opluštil z Voděrad.



Jeho slova potvrdil starosta Černé Hory Aleš Luksch. Hustý provoz včetně kamionové dopravy výrazně komplikoval život místním. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic projelo obcí denně přes patnáct tisíc aut. „Nebylo to nic příjemného. Na hlavní silnici, po které vede objížďka, je jen jeden přechod. Přitom v blízkosti silnice máme školku, zdravotní středisko, autobusové zastávky. Jsme rádi, že uzavírka mostu končí,“ prohlásil Luksch.

Že je most v havarijním stavu zjistili silničáři při opravách loni v létě. Podepřeli ho a do letošního února po něm řidiči jezdili jen jedním pruhem ve směru od Brna. V dubnu ho těžká technika zbourala a dělníci postavili nový. Včetně daně stál necelých čtyřiašedesát milionů korun. Ve hře byla objížďka nákladních aut nad dvanáct tun. Měla vést ve směru od Svitav na Mohelnici, Olomouc a Brno.

Most na I/43• Havarijní stav mostu na I/43 v Černé Hoře ohlásili silničáři loni v létě.

• Do února po něm řidiči jezdili v jednom pruhu.

Pak jej silničáři uzavřeli.

• Objížďka vedla přes Černou Horu.

• V dubnu most těžká technika zbourala a dělníci postavili nový.

Ministerstvo dopravy ji nakonec nepovolilo. „Na jaře budeme pokračovat v zemních pracích a úpravách terénu pod mostem. Dopravu to už neovlivní,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.



Příští rok se dočká oprav i silnice přes Černou Horu, které dal zvýšený provoz zabrat. „Obejde se to ale bez uzavírek a zásadních dopravních omezení,“ řekl šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.



Špatný stav původního mostu řešísilničáři také u Pasohlávek na Brněnsku. Už v květnu zde lidé projížděli kyvadlově a provoz řídili semafory. Navíc se zde také tvořily kolony kamionů. Na konci listopadu proto most na čtyři dny silničáři raději zcela uzavřeli a postavili provizorní, takzvaného Mamuta. „Nyní řidiči přejedou v obou směrech, na provoz dohlíží policie kvůli snížené rychlosti,“ upřesnil Rýdl.



Práce na původním, nyní neprůjezdném mostě, začnou asi v roce 2020. Zda jej budou rekonstruovat či stavět zcela nový, zatím není jasné.