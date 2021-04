Ve vnitrobloku mezi blanenskými ulicemi Žalkovského a Aloise Skotáka, kde už auta parkují nyní, vybudují dělníci nové parkoviště. S pracemi mají začít letos v létě a skončit na podzim.

Odhad nákladů je pět až šest milionů. Některým místním se nelíbí, že kvůli stání v centru města šlo k zemi větší množství stromů. „Není nad to, udělat ze zbytku zeleně v centru města parkoviště. Opět město Blansko dělá opak toho, co zbytek civilizované Evropy. Například návrat malých podniků do center měst. Město Blansko plánuje vedle rekreačně - sportovní zóny další obchodní centrum. I když už má asi šest obřích obchodů,“ uvedla na sociální síti jedna z místních Žaneta Němcová.

Parkoviště olemuje podle zástupců města sedmdesátimetrový živý plot a několik třešní. Další lidé mají obavy, že novou plochu zaberou auta lidí z bytů, které se nedaleko staví v prostorách bývalého obchodního domu Družba.

Podle nich jde město na ruku developerovi. „Parkoviště bude veřejné, nejen pro obyvatele nového bytového domu. Stání zde samozřejmě využijí také lidé z okolí. Místa zabraná přes noc rezidenty ráno poté, co odjedou do zaměstnání, využijí ke krátkodobému parkování návštěvníci centra. Odpoledne je pak opět vystřídají rezidenti,“ řekla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Dodala, že developer se bude na pozemku města v této lokalitě podílet na vybudování pětadvaceti parkovacích míst z celkových šestačtyřiceti. Přijde ho to zhruba na tři miliony korun.