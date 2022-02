Dodala, že v okolí dosavadní vlakové zastávky dojde k dalším zásadním úpravám. K zemi půjde původní objekt čekárny s pokladnou. Nahradí je nové parkoviště. V blízkosti podchodu, pod jednou konstrukcí zastřešení, se vybudují toalety a nový technologický domek. „Součástí stavby podchodu je i úprava přístupů na stávající nástupiště a jejich konců. Tak, aby měli pěší bezbariérový přístup,“ upřesnila mluvčí.

Podchod pod tratí v Blansku se prodraží. Železničáři opakují výběrové řízení

Podle zástupců blanenské radnice se město bude podílet na budování obslužných staveb. V tomto případě parkoviště u zastávky. „Konkrétní spoluúčast města i její výše vyplyne až po výběru zhotovitele. Nepředpokládáme ale, že by měla být vyšší než řádově jednotky milionů korun,“ sdělila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Dopravní omezení

Řidiči musejí v této části Blanska po dobu stavby nového podchodu počítat s dopravním omezením. Podle Nely Friebové se provoz svede do jednoho pruhu podél chodníku u nástupišť a bude obousměrný. Dopravu budou řídit semafory sladěné se zabezpečovacím zařízením železničního přejezdu.

Ten se u motoristů netěší právě velké oblibě. Kvůli vzrůstajícímu provozu na trati tam u spuštěných závor denně čekají v kolonách. Proto už netrpělivě vyhlížejí nový silniční most. „Silniční most přes řeku Svitavu na Staré Blansko se měl postavit už dávno. Desítky let se o něm jen plkalo. Už včera bylo pozdě. Centrum je zasekané a železniční přejezd? Tam je to drama každý den. Už se těším, až místo přes něj pojedu po novém mostě,“ řekl jeden z blanenských řidičů, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

Více než 45 milionů pak bude stát rekonstrukce železničního mostu přes mlýnský náhon nedaleko zastávky v blanenské Dolní Lhotě. Dojde také k úpravě kolejiště. Do práce se mají dělníci pustit v březnu. „Předmětem projektu je kromě přestavby dvoukolejného přemostění také směrová a výšková úprava kolejí v délce přibližně dvě stě padesát metrů. Stávající ocelovou konstrukci z roku 1931 s dřevěnými mostnicemi nahradí nová nosná konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky a průběžným štěrkovým ložem,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Po dokončení stavby se rychlost moderních vlakových souprav v tomto úseku zvýší až na 140 kilometrů v hodině. Podobně jako v navazujících úsecích. „Dokončení tohoto projektu plánujeme v závěru letošního roku, kdy se na trať mezi Brnem a Českou Třebovou vrátí i vlaky, které v současnosti jezdí odklonem přes Havlíčkův Brod,“ doplnila Friebová.