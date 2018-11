V Brně se lidé podívají do mikrosvěta, v Boskovicích oslaví svatého Huberta

Brno /TIPY NA VÍKEND/ – Jak vypadá zblízka motýlí křídlo, vodní kámen, káva nebo třeba pylové zrno zjistí návštěvníci brněnského VIDA! science centra. V sobotu a neděli si tam užijí akci Víkend v mikrosvětě.

Lidé uvidí pod mikroskopem jinak neviditelné věci. Ilustrační fotoFoto: Deník/Ludmila Korešová

Věci lidským okem nepostřehnutelné představí návštěvníkům ve VIDA! centru. Na výletě do mikrosvěta uvidí lidé objekty až milionkrát zvětšené.



Lidé si na místě prohlédnou elektronový, optický i polarizační mikroskop. Při workshopech se zájemci navíc dozví, jak přístroje fungují a vyzkouší si i práci s nimi. „Návštěvníci si vytvoří vlastní preparáty, které potom budou v optickém mikroskopu pozorovat,“ přiblížil hlavní organizátor akce Václav Vávra.



Milovníci pokusů se mohou těšit také na Úžasné divadlo fyziky, které pobaví svou show, při níž se diváci často stávají aktivní součástí představení. Na třech stanovištích centra lidé uvidí pokusy s vakuem, elektrony a magnetismem.

Kromě toho vědci z centra lákají k návštěvě také výstavou fotografií jídla a dalších zajímavostí zvětšených elektronovým mikroskopem.



K tomu návštěvníci ocení i dlouhodobou výstavu KUK, která jim ukáže částice menší než atom. „Lidé si na vlastní oči prohlédnou první stolní elektronový mikroskop, objeví miniaturní motivy z hologramu nebo pomocí programu vyvinutého českými vědci otestují elektronickou činnost svého srdce,“ přiblížila kurátorka výstavy Tereza Kopecká.



Víkendový program dále doplní přednášky Romana Placzka a Jana Pokorného s názvem Rozšířená realita a mikrosvět. Ty lidé zdarma navštíví v jednu a ve dvě hodiny odpoledne v multifunkčním sále.



Na akci se chystá například Iveta Žerávková s kamarádkou. „Zábava v centru je podle mě cílena spíše na děti, přesto jsem si svou poslední návštěvu užila. Ráda objevuji nové věci a proto mě akce zajímá,“ uvedla studentka vysoké školy.



Lidé, kteří si koupí vstupenky, si kromě výletu do mikrosvěta užijí i běžnou expozici VIDA! centra. To nabízí 170 interaktivních exponátů rozdělených do pěti tématických částí.

Oslaví svatého Huberta



Kdy: sobota, od 12.00

Kde: zámek Boskovice

Deváté Svatohubertské slavnosti připravují na zítřek na zámku v Boskovicích jeho majitelé z rodiny Mensdorff-Pouilly. V poledne program zahájí svatohubertská mše, následovat budou vystoupení sokolnické skupiny Zayferus a výstava loveckých trofejí a samorostů. Děti se vydovádí na skákacím hradu či laserové střelnici. Za vstupné lidé zaplatí sedmdesát korun.

Vinaři otevřou třicet sklepů

Kdy: sobota, od 10.00

Kde: Moravská Nová Ves

Milovníci kvalitního moravského vína si přijdou na své. V opravdu autentických prostorách sklepních uliček U nádraží, Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku navštíví až třicet otevřených vinných sklípků. Vinaři si připravili nabídku vín ročníku 2017, doplněnou o ročníky 2016 a starší. Lidé si užijí také občerstvení s krajovými specialitami, tombolu nebo vystoupení cimbálové muziky. Za vstupné zaplatí pětistovku.

Lidé zažijí první republiku

Kdy: sobota, od 14:00

Kde: Hodonín

Oslavy stoletého výročí vzniku republiky vyvrcholí v Masarykově muzeu v Hodoníně. V Sálu Evropa v sobotu nabídnou program věnovaný životu v první republice. Návštěvníci se mohou těšit na dobovou hudbu, divadlo, módní přehlídku historických oděvů, odborné přednášky či ukázku zbraní. Chybět nebude ani výtvarné tvoření pro děti a také možnost nechat se vyfotografovat v dobových šatech.

Zoopark oživí stezka odvahy

Kdy: pátek, od 18.00

Kde: zoopark Vyškov

Speciální procházku si v pátek užijí děti ve vyškovském zooparku. Kdokoliv přijde mezi šestou a sedmou hodinou večerní k pokladně, může vyrazit na noční prohlídku pojmenovanou Strašidelná ZOO aneb stezka odvahy. Po cestě malí návštěvníci nepotkají vodníky ani princezny, ale duchy a přízraky v podání žáků ze Základní školy Nádražní. Stezka odvahy bude trvat přibližně patnáct minut. Doporučený věk je od pěti do devíti let.

Hrad láká budoucí nevěsty

Kdy: sobota i neděle, od 10:00

Kde: hrad Špilberk

Jak vypadá svatba v chodbách hradu s tak zajímavou atmosférou, jakou nabízí brněnský Špilberk, se dozví lidé o víkendu na miniveletrhu svatebních služeb. „Návštěvníci si prohlédnou krásné prostory, které lze na hradě pronajmout k obřadu, a zároveň se v komorní atmosféře seznámí s řadou svatebních profesionálů,“ popsal Svatební víkend mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek. Veletrh začíná v deset dopoledne.

Další tipy z Blanenska

SVATOMARTINSKÁ SOUTĚŽ

Kdy: sobota, od 9.30

Kde: přehrada Palava

Za kolik: startovné 200 korun

Největší tahák: třetí ročník soutěže zimních plavců, tratě od 100 metrů do kilometru



ZÁMECKÝ KONCERT

Kdy: neděle, od 18.30

Kde: muzeum, Blansko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: koncert smíšených pěveckých sborů z Letovic a Bílovic



Další tipy z Brna a Brněnska



VÝSTAVA LEGA

Kdy: sobota i neděle

Kde: Cyrilometodějské gymnázium, Lerchova, Brno

Za kolik: 60 korun

Největší tahák: zajímavé modely z lega na ruční pohon



LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Kdy: neděle, od 16.30

Kde: Wilsonův les, Brno

Za kolik: děti od 2 let 60 korun

Největší tahák: úkoly pro malé účastníky v duchu pohádky Tři oříšky pro popelku

Další tipy z Břeclavska

KONCERT HELENY VONDRÁČKOVÉ

Kdy: sobota, od 19.00

Kde: zámecká jízdárna, Valtice

Za kolik: 790 až 1190 korun

Největší tahák: zpěvačka zazpívá největší hity, zahraje i na bicí



SVATOHUBERTSKÁ MŠE

Kdy: neděle, od 14.00

Kde: Kaple svatého Huberta v Bořím lese

Za kolik: zdarma

Největší tahák: expozice dravců, vábení zvěře, lovecké Halali

Další tipy z Hodonínska

VÝSTAVA PAPOUŠKŮ

Kdy: sobota a neděle, od 8.00 do 17.00

Kde: Petrov

Za kolik: 30 korun

Největší tahák: výstava papoušků a exotického ptactva



JAMES HARRIES V KAFÉ V KINĚ

Kdy: sobota, od 20.00

Kde: Kafé v Kině, Veselí nad Moravou

Za kolik: 150 korun

Největší tahák: nejlepší písně britského písničkáře Harriese

Další tipy z Vyškovska

ŘEMESLNÝ JARMARK

Kdy: sobota, od 9.00

Kde: Společenský sál Křenovice

Za kolik: dospělí 20 korun

Největší tahák: výrobky řemeslníků a výtvarníků, výtvarné dílny pro děti



LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Kdy: sobota, od 17.00

Kde: Obecní úřad Lovčičky

Za kolik: zdarma

Největší tahák: průvod lampionů za doprovodu svatého Martina na koni, ohňostroj

Další tipy ze Znojemska

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

Kdy: sobota, od 11.00

Kde: Vranov nad Dyjí

Za kolik: zdarma

Největší tahák: mše u kaple Panny Marie Ochranitelky ke cti sv. Huberta



DRAKIÁDA

Kdy: sobota, od 13.00

Kde: Tasovice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: zábavné odpoledne s pouštěním draků a soutěžemi

MARTINA HYKŠOVÁ