Další přechod pak lidé chtějí o kus dál. „Dřív tady nebyl takový provoz. Ale motoristé si tudy naučili zkracovat cestu z nákupní zóny, nemocnice a také od nově postavených bytovek. Vyhýbají se světelné křižovatce v centru. Navíc z kopce to někteří rozjedou dost rychle. Přejít bezpečně silnici je problém,“ řekla Deníku jedna z místních obyvatelek Šárka Papírková.

Podobně situaci popsala i důchodkyně, která se představila jako Anna. „Provoz je tu opravdu velký. To se s dřívějškem nedá vůbec srovnat. Spousta řidičů, kteří jedou od Blanska, si to zkrátí naší ulicí,“ dodala žena.

Podle boskovického místostarosty Lukáše Holíka je v navrhovaném místě silnice široká sedm a půl metrů a chodníky tam nejsou bezbariérově upraveny. V případě zřízení přechodu pro chodce, by bylo nutné provést stavební úpravy. „Podle místních tudy chodí velké množství dětí do školy a chodník v ulici Janáčkova vede pouze po jedné straně, a to střídavě. Děti tu přecházejí, aby se dostaly na pokračující chodník,“ sdělil Holík.

Druhý z přechodů místní chtějí umístit poblíž křižovatky s bytovým domem Panorama, kde je silnice široká jen šest a půl metru a chodníky mají bezbariérovou úpravu. „Komise pro dopravu doporučila zřízení obou přechodů pro chodce, rada města tento podnět schválila. Vypracujeme dokumentaci se žádostí na zřízení přechodů. Uvidíme, jaké k tomu dá stanovisko dopravní inspektorát a jak se pak rozhodne odbor dopravy,“ nastínil další postup boskovický místostarosta.

Pokud by se přechody nepodařilo v této části Boskovic zřídit, podle místních by pomohlo snížení povolené rychlosti na třicet kilometrů v hodině nebo průjezd jen jedním směrem.