V boskovické nemocnici vyměňují CT. Pacienty čeká dojíždění do okolních měst

Strojírenští technici technologové, normovači vedoucí údržby a technolog. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 37000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Komplexní zodpovědnost za chod výrobních zařízení podniku, zodpovědnost za nastavení systému, provedení a kontrolu údržeb, technická podpora výroby, optimalizace výrobních procesů, tvorba výrobních postupů, dokumentace, zajištění ND, technického vybavení, revizí, servisů výrobních zařízení, návrh, vývoj a instalace výrobních zařízení podniku, úkolování a řízení technika údržby, správa budov, zajištění revizí a údržeb, rozdělení práce cca 30% kancelářská, 70% technická. Pracovní doba Po-Pá 6.30-15 hod., Požadavky: VŠ/SŠ technického směru, znalost technologických postupů ve strojírenství, obecné strojírenství, automatizace, praxe na podobné pozici, nejlépe u nadnárodní společnosti, AJ komunikativně (samostatná komunikace), základní znalost IT problematiky, práce s PC (office) na pokročilé úrovni, dává přednost práci strojích a zařízeních před kancelářskou prací., Sídlo firmy naproti nádraží Letovice. Prostředí mezinárodní společnosti, možnost karierního růstu, stravenky. Zvýšení mzdy po zkušební lhůtě., Kontakt: svůj životopis s průvodním dopisem zašlete na email: reditel@tomburn.cz. Pracoviště: Tomburn cz s.r.o., Pražská, č.p. 1085, 679 61 Letovice. Informace: Tomáš Kučera, .

Všeobecní administrativní pracovníci asistent/ka pro expedici, backoffice, eshop. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24500 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Stabilní a rostoucí obchodně výrobní firma hledá spolehlivou asistentku/spolehlivého asistenta pro expedici a balení zboží, backoffice a provoz eshopu. Dlouhodobý zástup za mateřskou dovolenou. Nástup ihned nebo nejpozději k 1.6.2018. Práce na HPP, případně DPČ., Vzdělání: středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou., Požadujeme: znalost anglického jazyka slovem i písmem, ochotu k manuální práci (balení a skladování zboží), uživatelskou znalost práce s počítačem (výhodou, ale ne podmínkou je znalost MS office, účetnictví Pohoda, CRM eWay, DPD a ČP zasilatelství), ŘP sk. B, spolehlivost, pečlivost, příjemné vystupování, časovou flexibilitu (občasná práce do večera, případně o víkendu). Výhodou, ale ne podmínkou, je znalost německého jazyka., Co Vám nabízíme: dobré platové ohodnocení s možností budoucího růstu platu, zaučení, praxe není nutná, vhodné i pro absolventy, příjemné, čisté pracovní prostředí, částečně pružnou pracovní dobu (dřívější příchod a odchod občas možný operativně po dohodě), vstup do podnikového fitness zdarma., Místo práce: Svitávka, Benefity: mobilní telefon, notebook, flexibilní začátek/konec pracovní doby, vzdělávací kurzy, školení, občerstvení na pracovišti, firemní akce, vlastní organizace náplně práce, Children-friendly office.. Pracoviště: Mp elektronik technologie s.r.o., Jos. Čejky, č.p. 541, 679 32 Svitávka. Informace: Karel Malysz, +420 603 514 864.