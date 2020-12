Ty zájemci už několik měsíců ukládají do nádob a pytlů označených speciálním kódem. Sbírají ekobody, za něž pak získají slevu na zmíněném poplatku. Ta může být až několik set korun na hlavu. „Do projektu jsem se zapojil. Odpad se doma snažím třídit poctivě. Podle mého to má smysl. Výši slevy, na kterou jsem dosáhl ale ještě nevím,“ řekl Deníku Miroslav Kamený z Boskovic.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka se město snaží připravit na dobu, kdy za několik let už podle nové legislativy nebude možné směsný odpad ukládat na skládkách. A za jeho likvidaci budou města platit daleko vyšší částky než nyní. „Poplatek jsme sice zvedli o třicet korun, ale zároveň nabídneme lepší služby. Kdo nechce třídit, ať netřídí, ale potom ať zaplatí víc, než ti, co odpad třídí. Systém, který se snažíme rozjet zatím není dokonalý. Ale je to kladný směr do budoucna,“ uvedl Dohnálek.

Příští rok chtějí Boskovičtí na základě získaných dat z pilotního projektu vypsat nové výběrové řízení na svozovou firmu. V tomto období město počítá se zvýšením nákladů na svoz odpadů zhruba o milion korun. Kvůli inflaci, nárůstu cen energií a zvýšení nákladů na likvidaci odpadu. V ulicích však přibylo více kontejnerů. Nově se třídí například kovy a oleje. Díky většímu podílu vytříděného odpadu pak za jeho odběr dostanou Boskovice přibližně o půl milionu korun více než dosud. Příští rok by mělo v novém systému začít fungovat také svážení odpadu od rodinných domů v nádobách.