V Boskovicích zdraží parkování. Půlhodina bude nově za pětikorunu

/FOTO/ Dosud stojí řidiče v Boskovicích první půlhodina stání na placených městských parkovištích korunu. Od ledna si připlatí. Za stejnou dobu už musí v peněžence nebo na účtu oželet pětikorunu. Delší volba parkování přes automaty zatím zůstane beze změn. O pět set korun pak podraží roční parkovací karty. „Zdražení půlhodinového parkování je poměrně logické, ale není to o nějakém výdělku. Parkovací automat musí vytisknout lístek a to se při ceně jedné koruny za půl hodiny stání už nyní dostává do ztráty. Nabídku levného krátkodobého parkování přesto chceme ve městě zachovat. Nově bude za pětikorunu,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Boskovicích zdraží parkování. Půlhodina bude nově za pětikorunu. | Foto: Deník/Jan Charvát

Městská společnost Služby Boskovice má od města v pronájmu placená parkoviště v ulici 17. listopadu, na náměstí 9. května, na Masarykově náměstí a v ulici Bezručova. Na těchto plochách došlo před třemi lety k výměně parkovacích automatů za modernější přístroje. Ty umožňují řidičům platit bezkontaktní platební kartou. „Měsíčně automaty vydají zhruba pětadvacet tisíc parkovacích lístků. Zhruba v polovině případu se jedná o zmíněné stání na půl hodiny za jednu korunu,“ poznamenal Dohnálek. V Blansku brzy otevřou další kruháč na průtahu. Most příští rok Před boskovickou radnicí na Masarykově náměstí občas parkuje například Klára Tesařová z Protivanova. Zdražení placeného stání je podle ní minimální a nebude kvůli němu určitě hledat jiná místa. „Do Boskovic nejezdím tak často a pětikoruna za půl hodiny stání mě určitě nezabije. Nemám s tím problém,“ řekla Deníku žena. A o kolik zdraží roční parkovací karty? U nepřenosných, vystavených na registrační značku auta, zaplatí od ledna řidiči dva tisíce oproti původní ceně patnáct set korun. O pět set korun zdraží také přenosné parkovací karty bez udání registrační značky auta. Ty budou stát dva a půl tisíce.