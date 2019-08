V Boskovicích vybrali nájemníky tří sociálních bytů. Zájem mělo 24 rodin

Boskovice – Do sociálních bytů na Masarykově náměstí v Boskovicích se brzy nastěhují noví nájemci. Jde o dvě bytové jednotky o velikosti 2+kk a jednu o velikosti 1+kk. Zažádat o přidělení bytu mohli do do 5. června.

Sociální byt, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Sešlo se nám celkem deset žádostí o menší byt. O zbylé dvě bytové jednotky projevilo zájem čtrnáct lidí," přiblížil mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma. Žadatelé museli splňovat podmínky pro přidělení sociálního bydlení a další pravidla stanovená městem. Stavba přišla na necelých pět milionů korun, více než polovinu pokryla evropská dotace.

