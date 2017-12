V Boskovicích si pochutnají na bramboračce. A přispějí na dobrou věc

Boskovice /FOTOGALERIE/ – Sledovat pohádky v televizi, ládovat se cukrovím nebo pospávat na kanapi? Tak spousta lidí tráví dopoledne na Štědrý den. V Boskovicích však hodinu před polednem vyrážejí stovky místních a také lidé z okolí ven na čerstvý vzduch na Masarykovo náměstí. Před tamní radnicí se totiž v tento čas nalévá polévka pro chudé i bohaté. Příchozí se setkají s přáteli, popřejí si klidné svátky a navíc přispějí na charitativní účely.

Letos se bude servírovat polévka už po třiadvacáté. Od jedenácti do dvanácti hodin. „Tentokrát si příchozí pochutnají na bramboračce, kterou uvaří kuchařky ze stacionáře Betany. Připraveno bude asi 300 litrů polévky. Podobné množství jako v předchozích letech. To obnáší asi 1 000 až 1 200 porcí,“ uvedl za organizátory akce Rudolf Burgr.

Polévku pro chudé i bohaté organizovala jednadvacet let boskovická restaurace Makkabi, ta ale loni na jaře ukončila svůj provoz. O polévku zájemci přesto nepřišli. „Nechtěli jsme, aby tato dlouholetá tradice padla. Přidali se další pomocníci. Především lidé z boskovických charitních stacionářů Betany a Emanuel. Je to symbolické, protože právě tato zařízení dostala finanční podporu v prvních dvou ročnících akce. Myslím si, že lidé se zde baví, usmívají se, přejí si pěkné svátky. A to je vedle dobročinnosti další smysl této akce,“ uvedl Burgr.

Vánoční hasičská polévka23. 12. u vánočního stromu, Lhota Rapotina, od 16.00



Polévka pro chudé i bohaté24. 12. Masarykovo náměstí Boskovice, od 11.00 do 12.00

24. 12. Masarykovo náměstí Letovice, od 12.00 do 13.00



Kromě polévky si mohou lidé odnést domů i novodobý symbol Vánoc Betlémské světlo. To přivezou členové boskovického skautského oddílu Nibowaka. Pod radniční věží se na sklonku roku vždy sejde několik stovek lidí. Celkem už Boskovičtí za dvaadvacet ročníků vybrali částku 824 tisíc. Rekordní byl předloňský jedenadvacátý ročník, kdy se za hodinu podařilo vybrat 74 169 korun. Loni to bylo 73 303 korun.



V minulosti peníze putovaly na podporu zdravotně postižených dětí nebo příspěvek dostaly matky v azylovém domu. Aby děti mohly chodit do kroužků nebo jet na tábor. Na Blanensku má boskovická sbírka odezvu také v Letovicích, kde se polévka pro chudé i bohaté servírovala na Štědrý den už poosmé. Polévku nalévají den před Štědrým dnem také ve Lhotě Rapotině. Loni tam vybrali přes osm tisíc korun. Peníze využijí při akcích pro děti a staré lidi.