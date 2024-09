servisní pracovník Máte rád rozmanitou práci, žádný stereotyp? Jste "kutil s fištrónem"? Chcete mít kolem sebe přátelský kolektiv a podporu vedení společnosti? Pak neváhejte a staňte se členem našeho týmu. - řadíme se mezi středně velké společnosti - máme více než 20 let zkušeností v oboru - naše zakázky jsou jak rodinné domy, tak velká obchodní a administrativní centra - vyrábíme hliníková okna, dveře a prosklené fasády té nejvyšší kvality Jaká bude Vaše pracovní náplň? - servis, opravy, údržba hliníkových výrobku, seřízení mechanických a drobných elektrických zařízení (zámky, otevírače, apod) - montáž drobných zakázek - kontrola zabudovaných výrobků Jaké znalosti a dovednosti od Vás očekáváme? - výuční list v oboru zámečník, nástrojař nebo ÚSO - dobré komunikativní vlastnosti - řidičský průkaz skupiny B - manuální zručnost, samostatnost, pečlivost, odpovědnost za odvedenou práci, týmová spolupráce - vyhláška č.50/1978 Sb. výhodou Co Vám za Vaše dovednosti nabízíme? - náborový příspěvek ve výši 20.000,-Kč - pracovní smlouvu na dobu neurčitou - zaučení po nástupu do zaměstnání - odborná školení a možnost profesního rozvoje - stravenkový paušál - pohodlný pracovní firemní oděv - firemní akce - nástupní mzda od 35.000,-Kč - 13. plat - sick days - nástup možný ihned Váš životopis zasílejte na: krutis@alu-as.cz, nebo volejte na tel: 723 134 360. Těšíme se na spolupráci s Vámi. 35 000 Kč

