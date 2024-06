„Podobný stav je tady docela často. Stačí vydatnější déšť a kanály nestíhají. Je to v dolíku a voda nemá kam odtéct. Nedělní bouřka naštěstí nebyla tak silná jako na podzim. To jsme měli vodu až ve sklepě. Stěny jsou tam vlhké doteď. Není to příjemné. Vím, že se po podzimní potopě kanalizace v této části města nějak pročišťovala, mluví se o nějaké rekonstrukci nebo zvětšení kapacity. Chápu, že to bude asi stát pořádný ranec, ale něco by se s tím mělo dělat. Přívalové deště jsou čím dál častější a místní jsou v nejistotě co bude,“ řekl Deníku jeden z místních Lukáš Malach, který redakci poskytl fotografie a video zatopené ulice.

V podobném duchu mluvil i Tomáš Kožoušek. V ulici Komenského na rohu s ulicí Dr. Svěráka má dům a při nedělní bouřce byl opět jako na trní. Voda se naštěstí do domu jako loni nedostala. „Město ví, že je tu velký problém. Kanalizace a zatrubnění Boskovického potoka nejsou stavěné na takové množství dešťové vody. Jako rychlé řešení se možná nabízí rozšíření kanálových vpustí. Ty současné jsou příliš úzké a při větším dešti se okamžitě zanesou. Voda se pak rozlévá po okolí. Každý větší déšť trneme. Jedná se o krajskou silnici, tak jsem kontaktoval Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, prý se na to jejich technici podívají,“ poznamenal muž.